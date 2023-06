”La saison des chats reprend” : au refuge Veeweyde, “on ne va pas pouvoir s’en sortir”

En dehors de l’impact économique, les travaux réduisent le nombre de places disponibles. Avec une trentaine de places pour les chats, le refuge craint déjà de ne pas pouvoir absorber la vague de félins qui s’apprête à arriver avant les grandes vacances.

Autre inquiétude pour le président : “on ne constate pas d’amélioration de la stérilisation malgré les mesures.” Depuis le 1er janvier 2023, tous les chats peu importe leur date de naissance doivent être identifié. L’obligation de la stérilisation date, elle, de 2018. Pourtant “seulement 1 chat sur 5 transitant par un refuge est stérilisé.” Gaëtan Van Goidsenhoven salut les avancées réglementaires mais accuse un retard dans l’application de la législation. Les contrôles sont difficiles à mettre en œuvre. “Il y a un problème lié à une relative impunité des propriétaires. Il y a trois refuges à Bruxelles et on ne va pas pouvoir s’en sortir. Après nos travaux, çae sera évidemment plus facile mais les refuges ne sont pas sensés absorber indéfiniment tout ce flux.”

Pour le président, la clef passa avant tout par les animaleries, dont le rôle de sensibilisation est essentiel, mais aussi par les écoles, pour les futures générations. "Il faut sortir de l’achat émotionnel, sortir de la relation de consommation. Acheter un chat ou un autre animal, (le refuge est aussi débordé par certaines races de chien comme le berger malinois ou par les nouveaux animaux de compagnie plus exotiques), il faut bien penser que ce n’est pas comme le dernier smartphone. Un animal c’est beaucoup de bonheur mais c’est une relation de 10 ou 15 ans. L’animal vieillit, peut développer des pathologies. Il faut être sûr que même en cas de coup dur, un divorce, une mutation à l’étranger… on reste capable de lui apporter ce dont il a besoin.”