Nomination de Mahinur Özdemir, “à Bruxelles, Erdogan élargit sa base de soutien”

Pour autant, le président réélu doit bien connaître d’autres femmes aptes à assumer un rôle de ministre de la Famille que l’actuelle ambassadrice turque en Algérie. Alors, quels liens Ankara entretient-elle avec la petite sphère politique bruxelloise ? Officiellement, il n’y en a pas, assure Erdem Resne, ancien journaliste et travailleur dans l’associatif qui connaît bien la situation de part et d’autre. “ C’est avant une collusion d’intérêts, des personnes ayant des visions communes. ” Pourtant, les figures politiques belgo-turques inscrites sur les listes belges le sont plus souvent sur les listes socialistes, qui ne partagent pas la vision nationaliste d’Erdogan. “ Oui mais ce sont tous les deux des partis de masse. Et l’approche est moins idéologique que pratique. ”

“Le plus important, c’est que l’on n’exprime jamais une position contraire à Erdogan ”

Au PS justement, Simone Susskind partage l’analyse d’Erdem Resne. “ Les élus volent avec le vent ”, commente celle qui a quelque peu côtoyé Mahinur Özdemir sur les bancs du parlement avant de, comme elle, quitter la scène politique. “Le plus important, c’est que l’on n’exprime jamais une position contraire à Erdogan ”, constate l’ancienne députée, à propos de ses anciens camarades d’hémicycle. “ Je les comprends, c’est compliqué pour eux aussi par rapport à leur électorat ici ”, le président turc ayant créé un programme facilitant de nombreux aspects administratifs et commerciaux pour les ressortissants turcs à l’étranger, lui permettant de rafler 72 % des voix en Belgique, la semaine dernière.

En 2015, Susskind voulait organiser une célébration du nouvel an kurde avec Isabelle Durant (Écolo). Les deux femmes obtiennent l’accord du parlement bruxellois pour organiser l’évènement dans ses murs. Mais la situation le long du Bosphore s’étant tendue, “ on a commencé à sentir des pressions d’organiser l’évènement au parlement, on a donc dû le déplacer à l’ULB ”.

Pour autant, faut-il s’attendre à d’autres transferts politiques entre Bruxelles et Ankara ? Erdem Resne n’y croit pas. Mais les contacts, eux, sont bien là. “ Il fallait voir à la sortie de la station de métro Heysel, le jour des élections. Certains rodaient pour aider les personnes à accéder les personnes aux bureaux de vote, d’autres passaient avec des voitures qui diffusaient des slogans de l’AKP, des navettes étaient prévues par le clan Erdogan. Avant, tout cela se faisait via l’UID, l’Union Internationale des Démocrates, une ASBL créée en 2014, mais aujourd’hui, il n’y a plus besoin des officines ”, note Erdem Resne, qui constate comme Simone Susskind, qu’Erdogan “ élargit sa base de soutien ” à Bruxelles, y compris dans les partis.