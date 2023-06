Open-VLD, N-VA, CD&V, one.brussels, Groen : pourquoi les partis néerlandophones sont pour la fusion des communes bruxelloises et pas les francophones

À lire aussi

Un rapide coup de sonde auprès des partis suffit à comprendre : toutes les fractions néerlandophones rêvent de toucher à la structure bruxelloise et son architecture de 19 entités. Certains avec plus de radicalité que d’autres mais avec toujours un constat partagé d’inefficacité du modèle actuel.

La N-VA est la plus tranchante. “La Bruxelles actuelle, composée de 19 baronnies qui se mettent mutuellement des bâtons dans les roues et contrecarrent la Région, rend impossible une gestion efficace”, résume la députée Cieltje Van Achter. Fervent défenseur d’une fusion, qui transparaît dans le nom même de son mouvement, Pascal Smet (one.brussels) défend une radicale refonte depuis une vingtaine d’années. “Aujourd’hui, on constate que ce tabou est en train d’être levé et que le soutien s’élargit, ce que nous ne pouvons que saluer”, glisse son cabinet. Chez Sven Gatz (Open-VLD) également, on juge qu’”une fusion aurait pour résultat une politique plus forte au service des Bruxellois”.

Moins radicaux sur la question, Groen et le CD&V. “Abolir tout ? Non pas spécialement. Il faut, oui, transférer plus de compétences à la Région. Mais je ne pense pas qu’on va abolir les communes”, juge la députée Bianca Debaets (CD&V), qui n’hésite pas à railler les partis néerlandophones de la majorité. “Vooruit est dans le gouvernement. Qu’est-ce qu’ils ont fait à ce sujet ? La seule réalisation sera une conférence sur le futur de Bruxelles… C’est assez pauvre comme bilan.”

Anvers, un exemple limité

La prégnance de cette thématique et son retour épisodique dans le discours public n’étonnent guère Pascal Delwit (ULB). “Les partis néerlandophones sont favorables à une régionalisation. Pourquoi ? Car le poids néerlandophone à l’échelle de la région est substantiellement supérieur au poids des néerlandophones à l’échelle de la commune”, analyse le politologue, selon qui, un “débat de fond” sur la régionalisation ne peut se faire sans mettre sur la table ces questions de représentativité linguistique au niveau régional.

Selon lui, régionaliser l’ensemble des compétences risque “de sacrifier certains quartiers” et de perdre les liens de proximité des communes. Pour garder ce lien, d’autres niveaux de pouvoir sont alors brandis par les partis néerlandophones. Anvers est souvent pris en exemple. La commune d’un demi-million d’habitants dispose de neuf, bientôt dix, districts avec une autonomie limitée (sport, aide aux personnes âgées, festivités, etc.), leurs élus spécifiques (un “districtsburgemeester”, des échevins de districts, un conseil), et des coalitions politiques parfois bien différentes de celle d’Anvers-commune (par exemple Groen-Vooruit-PTB dans le district anversois de Borgerhout, contre une majorité NVA-Vooruit-Open VLD dans la commune de Bart de Wever).

Mais comparaison n’est pas raison, recadre Pascal Delwit. Anvers est deux fois moins grande que Bruxelles, n’a pas ce statut de capitale et les navetteurs qui en découlent. Qui plus est, “le cas de figure est différent”, car la commune-coupole d’Anvers subsiste en complément des districts et de la Région flamande. Là où, à Bruxelles, les niveaux de pouvoir sont plus imbriqués.

Mais si la cité portuaire est souvent citée, le cas de Paris et de ses arrondissements l’est aussi régulièrement, tout comme Vienne. De son côté, Pascal Smet propose un système de 30 à 35 “quartiers urbains”. Bref, autant de formules que de partis et de métropoles un tant soit peu décentralisées.

Un mur francophone

Peu importe le scénario, cette volonté de régionalisation se heurte, encore et toujours, à un mur francophone. Tout le monde se dit prêt à réformer les institutions. Mais d’une grande fusion des communes, il n’en est pas question.

Chez Défi, historiquement opposé à ce projet de fusion, on ne cache pas l’agacement face à ce “vieux fantasme flamand”, comme l’appelle le président régional Fabian Maingain. “On voit qu’on est entré en période électorale.” Une véhémence qu’on ne retrouve pas chez Ecolo. “Ce n’est pas un sujet qui nous énerve. Des services pourraient être régionalisés, d’autres communalisés”, commente la députée Marie Lecocq. “Les communes ont à maintes reprises prouvé leur utilité face à la mauvaise gestion de la région. Les supprimer serait une erreur”, réplique David Leisterh (MR), qui n’exclut pas “un redécoupage de certaines frontières voire une fusion de certaines après consultation des citoyens”.

Car les francophones assurent ne pas se voiler la face : la structure bruxelloise est loin d’être parfaite. Les Engagés pointent du doigt un “capharnaüm d’institutions qui bloquent le dynamisme économique et l’efficacité de l’action publique”. Mais chez eux aussi, une fusion générale ne tient pas debout. Le parlementaire Christophe De Beukelaer tourne alors la question dans l’autre sens : “Est-ce que les Flamands sont prêts à reparler du nombre de députés régionaux ? Nous, on estime qu’il faut diviser par deux le nombre de députés au Parlement régional bruxellois. Or cela a toujours été un tabou pour les Flamands car ils ont peur de perdre leur représentativité.”