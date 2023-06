Watermael-Boitsfort : les habitants du Logis Floréal libérés du casse-tête de leurs fenêtres

”Certains sont traumatisés par les règles du patrimoine“, confie un élu boitsfotois. Les habitants du Logis Floréal, cité-jardin classée de Watermael-Boitsfort n’avaient pas droit à du double vitrage. L’arrêté de classement et le plan de gestion patrimonial qui encadre la zone les obligeaient à “restaurer” les châssis et donc les conserver. Mais ces derniers, trop étroits et fragiles ne supportaient pas le double vitrage. Et pour ceux qui avait réussi à en installer peu être en faisant fie des permis obligatoires, on leur retirait à la rénovation suivante. Le secrétaire d’État en charge de l’Urbanisme Pascal Smet a mis fin, en partie, au calvaire de la société en charge des logements sociaux sur le site et des propriétaires. Ils pourront désormais changer leur châssis “tout en conservant l’aspect extérieur (on reste donc sur du bois) mais en installant des châssis plus solides et plus larges vers l’intérieur des logements pour accueillir du double vitrage. Le tout pourra se faire sans permis.