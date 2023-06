Bruxelles veut encourager la pratique de la course avec l'initiative "be running" : une carte avec des parcours de jogging a été créée

Deux grands axes constituent la stratégie "be running". D'une part, un guide a été publié à destination des acteurs régionaux en charge de l'aménagement du territoire, tels que les communes, Bruxelles Mobilité ou encore Beliris. Différentes recommandations y sont proposées, afin de permettre à ces organismes d'identifier les meilleures manières d'assurer la cohabitation entre piétons lents et rapides, ainsi qu'avec tous les autres usagers de l'espace public.

D'une autre part, "be running" a permis de développer une carte qui identifie une série de parcours de jogging connectant les différents parcs et espaces verts bruxellois entre eux. À terme, il sera possible de télécharger ces parcours sur des applications sportives ainsi que sur la plateforme sport.brussels.

L'élaboration de la stratégie a débuté en 2018 et s'est faite en plusieurs étapes. Elle a notamment compris l'étude de cartes issues de l'application sportive Strava, ainsi qu'une enquête en ligne réalisée auprès de 1.500 répondants, qui a permis d'identifier les endroits les plus prisés pour la course à pied en Région bruxelloise. Ce sondage a également permis de déterminer les besoins des coureurs, parmi lesquels se trouvaient la qualité de l'air, la sécurité routière, la présence d'espaces verts ou encore la continuité des parcours.