Horeca : il n’y a jamais eu autant de terrasses Covid à Bruxelles, “oui à la convivialité, non à la pagaille”

Pour mémoire, les extensions de terrasses étaient exonérées pendant la crise Covid. En 2021, elles étaient facturées à 50 % et à 100 % dès 2022. La ville explique encore que “plusieurs établissements ont annulé leur demande d’extension de terrasses car le nombre de clients à l’intérieur était repassé à la normale. Certains d’entre eux ne voulaient plus d’extension de terrasse car cela représentait un surcoût au niveau de la redevance terrasse mais aussi du personnel supplémentaire à engager.” Une minorité, visiblement, vu la demande sans cesse croissante dans la capitale.

©JEAN LUC FLEMAL

Dans les autres communes aussi, les demandes de terrasses sur la voie publique augmentent sans cesse. Avec, parfois, leur lot de contrariétés. À Uccle, par exemple, le bourgmestre Boris Dilliès (MR) a accepté 42 demandes d’extension de terrasses sur son territoire, contre 31 lors de la première édition. “42 demandes, cela reste raisonnable et acceptable. Nous acceptons les demandes tant qu’elles répondent à certains critères”, dont le fait de ne jamais dépasser plus de deux places de stationnement. “Nous passons un contrat avec le responsable de l’établissement, qui s’engage à préserver la tranquillité publique et à respecter la propreté de l’espace. En gros : oui à la convivialité, non à la pagaille.” Contrairement à de nombreuses communes bruxelloises, Uccle ne fait pas payer de taxe terrasse.

Ne dites plus terrasses Covid mais terrasses saisonnières

À Etterbeek, on fait payer une petite taxe pour compenser la perte de rentrée relative à l’empiètement des terrasses sur les places de parking. Il faut dire que la commune a reçu beaucoup plus de demandes qu’à Uccle : 220 cette année déjà, en statu quo par rapport aux années précédentes. Toutes ces demandes n’empiètent pas sur la voirie, la plupart se situent sur le trottoir. “On les appelle désormais les terrasses saisonnières”, précise l’édile Vincent De Wolf (MR). Le principe est simple : les terrasses sont accordées si l’établissement n’en a pas déjà une de 25 m2 ou plus. Là encore, la taille est limitée à deux places de parking, “soit une petite dizaine de tables”.

©JEAN LUC FLEMAL

Le plus gros problème du libéral etterbeekois se situe plutôt du côté de la place Jourdan qui accueille jusqu’à mille personnes d’un coup par beau temps. “Nous avons délimité les zones de terrasses, fait des plans, rencontré les habitants et les responsables d’établissements Horeca”, précise-t-il. “Nous avons même planté des clous d’arpenteurs (à tête large et argentée) pour tracer les limites des terrasses mais il n’est pas rare qu’un client ou qu’un commerçant déménage une table, quelques chaises, etc.”

Des règles strictes en matière d’espace libre pour PMR, de propreté, de tranquillité publique

La commune de Schaerbeek n’enregistre pas autant de demandes : 112 au total pour cette saison dont douze sur le trottoir et 45 sur, là encore, deux emplacements de parking. Mode mineur du côté de Woluwe-Saint-Pierre avec 20 terrasses en parking, soit 330 m2 occupés. À Saint-Gilles par contre, les demandes pour des extensions de terrasses en voirie ont grimpé de 10 % depuis l’an passé, passant à 215 demandes pour près de 4 000 m2 d’espace Horeca supplémentaires. Commune Horeca par excellence, Ixelles a dépassé les 5 000 m2 de terrasse cette année. Une première même si les demandes d’extension sur la voie publique ont diminué car les établissements renouvellent leurs demandes systématiquement. En clair : ça fonctionne.