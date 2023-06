Près de 1.000 joueuses et joueurs sont attendus lors de cette compétition réunissant plusieurs jeux de combat : Street Fighter 6 - récemment sorti -, Tekken 7 ou encore Guilty Gear Strive. Ces rencontres serviront de qualification en vue des championnats du monde pour chacun de ces titres.

Les amateurs et participantes pourront également mesurer leur niveau dans des tournois parallèles, figurant des jeux de combat populaires tels Dragon Ball Fighterz, Super Smash Bros Ultimate ou The King of Fighters XV.

Cette compétition d'e-sport accueillera de nombreux aficionados internationaux, précise l'organisation. L'événement est ouvert à toutes et tous, moyennant inscription.

Outre la possibilité de jouer aux différents titres, des activités à destination du grand public, comme des ateliers de cosplay (loisir qui consiste à se grimer pour ressembler à un personnage de fiction) ou des expositions dédiées à l'art numérique, seront également proposées.