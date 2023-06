La commune de Molenbeek et quatre de ses travailleurs soupçonnés de harcèlement moral

C'est l'employée d'une crèche communale à Molenbeek-Saint-Jean qui a déposé une plainte pour harcèlement moral contre son employeur. En 2017, celle-ci a dénoncé le fait que la directrice de la crèche, dont l'enfant était admis dans l'établissement, ne payait pas la totalité des frais d'inscription.

Selon la RTBF, l'administration communale non seulement n'a pas agi pour rétablir l'égalité de traitement mais a entamé une procédure disciplinaire à l'encontre de l'employée de la crèche. Cette dernière a alors déposé plainte avec constitution de partie civile, via son avocat, Me Daniel Spreutels, contre sa hiérarchie pour harcèlement moral.

Cinq plus tard, l'enquête de la juge d'instruction est terminée et l'auditorat du travail de Bruxelles a tracé un réquisitoire de renvoi en correctionnelle de l'administration communale de Molenbeek-Saint-Jean et de quatre de ses fonctionnaires. Le dossier sera fixé prochainement devant la chambre du conseil de Bruxelles.

"Il s'agit d'un dossier de la législature passée", a déclaré à la RTBF l'actuelle bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean, Catherine Moureaux. "Je prends acte. Nous avons mandaté un avocat pour comprendre les raisons du possible renvoi en correctionnelle de la commune et d'employés communaux."