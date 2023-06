Des fissures inexpliquées sur deux pistes de l’aéroport de Bruxelles National

”Des travaux de réparations sont menés sur ces deux pistes depuis quelques semaines. Hier mardi, nous avons encore fait des inspections et pris des échantillons sur la 25L/07R”, confirme la porte-parole de Brussels Airport Nathalie Pierard. “Nous avons remarqué des problèmes au niveau de l’asphalte sur cette piste, des fissures sur le tarmac. L’objectif des inspections et des prises d’échantillons est de connaître la cause des fissures.” Ainsi, la 25L/07R a été fermée une bonne partie de la journée hier. Les deux pistes concernées font l’objet de nouvelles inspections ce mercredi.

”Trop tôt pour établir des responsabilités”

Ces incidents semblent inédits. “C’est un phénomène que l’on n’a pas l’habitude de rencontrer, que l’on n’a pas eu récemment”, poursuit la porte-parole. Plusieurs causes pourraient expliquer l’apparition de ces fissures : les fortes chaleurs – l’aéroport de Malte a connu ce type de problèmes – ou un défaut du matériau.

Pour Brussels Airport, il est “trop tôt pour établir des responsabilités”. Normalement, le revêtement d’une piste doit être changé tous les 20 à 25 ans environ. Ainsi, la troisième piste de l’aéroport de Zaventem a été entièrement refaite en 2020 et ne présente pas de problème. La piste 25L/07R a été rénovée complètement en 2015, soit il y a huit ans ; la 01/19 en 2019 soit il y a sept ans. Une durée de vie bien moindre que les habituels 20 à 25 ans.

Pour l’heure, ces inspections et réparations d’urgence semblent ne pas avoir d’impact sur le trafic aérien dans le sens où aucun vol n’a dû être annulé à cause des problèmes de pistes. Ni même retardé. Atterrissages et décollages se retrouvent néanmoins bouleversés lors des périodes de réparations et inspections, qui imposent la fermeture des pistes plusieurs heures dans une journée. Il ne revient pourtant que travaux ont entraîné des utilisations inhabituelles de pistes, notamment des atterrissages de nuit au-dessus de Bruxelles par Anderlecht, Molenbeek, Koekelberg, Schaerbeek et Evere lors des week-ends de l’Ascension et de la Pentecôte.

”Évidemment, nous menons ces travaux pendant les périodes de faible affluence”, remarque encore Nathalie Pierard. Pour l’heure, peu de gêne pour les voyageurs. Mais le début des vacances scolaires et son classique pic d’affluence de l’aéroport approchent. “Si l’on doit effectuer des réparations pendant la période de pic, cela risque d’engendrer de gros problèmes, raison pour laquelle nous menons nos inspections et réparations maintenant.” Sans garantie que des fissures ne réapparaissent pas d’ici là.

Les voyageurs inquiets ou curieux peuvent suivre l’évolution de l’usage des pistes quasi en temps réel via le site www.batc.be.