Grève de 24 heures à la prison de Haren après une agression de plusieurs agents : “la ligne rouge a été dépassée”

À lire aussi

Normalement, lorsqu’une agression survient, un protocole spécial est mis en place, impliquant le passage de la prison en mode mineur : suspension des visites, débrief dans les équipes et l’intervention d’un psychologue peut également être prévu si cela s’avère nécessaire explique le secrétaire permanent SLFP Eddy De Smedt. Ici, rien de tout cela n’a été fait. “Le lendemain de l’évènement, les gens ne comprenaient pas. Des collègues n’étaient même pas au courant de ce qu’il s’était passé”, souffle Mohamed Bercha, président de la section bruxelloise de la CSC-Prison. “Une ligne rouge a pourtant été dépassée. Dans les transports en commun, si vous agressez un contrôleur, le véhicule s’arrête. Ici, pas.” Pour le syndicaliste, la direction de la prison est “à côté de la plaque”.

Jeune personnel et soucis techniques

L’agression ne résume pas, à elle seule, ce débrayage. Les syndicats réclament également un soutien plus élargi au personnel. “On manque toujours d’agents, ajoute Eddy De Smedt. Il y a des cours et des formations spéciales qui ne sont pas suivis par beaucoup de collègues.” Et pour cause, de nombreux agents sortent de l’école. Pour eux, Haren est leur premier emploi, et le manque de personnel couplé à des soucis techniques, comme les téléphones ou le cloud qui sont parfois hors-service, le cadre n’est pas idéal pour continuer à se former.

Pour Mohamed Bercha, tout ça constitue un certain “mépris du personnel, on avait été clair lors des derniers comités de concertation, une agression = une grève”.