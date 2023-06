La rougeole de retour en Région bruxelloise ? 2 cas détectés à Schaerbeek, la Cocom rassure

Pour autant, la Cocom se veut rassurante. “Ce type de situation se produit régulièrement et c’est géré.” Elle prévient la commune concernée qui, de son côté, prend des mesures de prévention un peu plus sérieuse. Si un cas est détecté dans une école communale, un check de la vaccination des enfants et des cas contact doit être opéré. La commune avait d’ailleurs été avertie, puisque depuis le 15 mai, les élèves primo-arrivants peuvent se faire vacciner dès leur inscription dans le réseau fondamental de la commune. Pour cause, les autorités suspectent que ces cas de rougeole sévissent principalement dans les centres d’hébergement d’asile, où la population est moins vaccinée, et donc plus à risque.

En Belgique, 95 % de la population ont reçu la première dose du vaccin Rougeole-Rubéole-Oreillons. 75 % ont reçu leur deuxième dose. Pour rappel, après une première phase s’apparentant à un gros rhume, la rougeole se manifeste par des taches rouges sur le visage et le cou principalement.