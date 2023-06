Le gouvernement bruxellois et la Ville de Bruxelles ont affirmé jeudi avoir pris acte que seul le scénario de démantèlement de l'intérieur du Palais du Midi était envisageable pour poursuivre le chantier du métro entre la Gare du Nord et la station Albert. Outre les délais de chantier, les raisons sont techniques et financières,

Selon le président de la régionale bruxelloise du MR, David Leisterh, et le chef de file des libéraux à la Ville de Bruxelles, David Weytsman, plusieurs experts consultés par eux ont soutenu l'inverse.

Dans un communiqué, les deux élus MR ont ajouté que dans ce contexte, ils soutenaient préventivement la demande de classement de l'édifice "dans la mesure où la transparence n'a toujours pas été faite sur l'étude et le résultat des possibilités différentes à la disposition des ingénieurs pour éviter la destruction".

Par leur intermédiaire, le MR a ajouté que dans l'hypothèse où la destruction du Palais sera bien actée, il demandera au Parlement une indemnisation maximale des commerçants, habitants et associations pour lesquels la destruction du toit signifie la fin d'un rêve entrepreneurial, sportif ou de vie.

"Jamais la destruction du toit n'a été prévue dans les discussions autour du Métro 3. La stupeur est totale et il est un minimum que la Région les aide à surmonter cette épreuve qui s'apparente à un rêve brisé", ont encore dit MM. Leisterh et Weytsman insistant sur la nécessité absolue d'offrir la possibilité aux commerçants de revenir dans leurs locaux une fois les travaux terminés.

De son côté, le député régional des Engagés, Christophe De Beukelaer, par ailleurs président des Engagés Bruxelles, a souligné la nécessité de pouvoir faire aboutir ce projet structurant pour Bruxelles et les Bruxellois, dans son ensemble - "tronçons Nord et Sud qui sont indissociables pour la viabilité du projet"-.

"S'il est nécessaire de construire cette ligne, de nombreuses zones d'ombre persistent. Nous demandons une évaluation budgétaire précise de cette décision ainsi que la délivrance rapide d'un calendrier d'exécution; une évaluation patrimoniale de la décision de démantèlement du Palais du Midi, et nous exigeons un plan d'aide conséquent à destination des commerçants et occupants du Palais. Ceux-ci doivent avoir l'assurance qu'ils pourront retrouver leurs locaux après travaux et dans un délai raisonnable", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Aux yeux du député des Engagés, la question du financement du métro Nord reste le frein majeur au développement du projet en raison de l'explosion des factures pour plusieurs raisons (inflation, augmentation du prix des matériaux, etc). Il faut donc connaître le coût de cette décision et surtout qui payera la facture, a-t-il estimé.