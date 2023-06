Une batterie de trottinette explose, trois personnes transportées vers l’hôpital

Au total, une voiture de commandement, 2 autopompes, 2 auto-échelles, 1 SMUR et 3 ambulances ont été engagés dans l’opération.

Le porte-parole des pompiers, Walter Derieuw, tient à rappeler quelques règles d’usage en matière de batteries. “Utilisez uniquement les chargeurs originaux fournis avec l’appareil et/ou des accessoires de fabricants connus, laissez refroidir les appareils/batteries après un usage intensif, chargez toujours vos batteries près d’un détecteur de fumée et loin d’objets inflammables, ne déposez pas vos batteries en plein soleil ou sur un chauffage, mais dans un endroit sec avec une température stable, surveillez régulièrement la batterie pendant la charge. À domicile, il est vivement déconseillé de charger pendant la nuit, retirez la fiche de la prise quand la batterie/accu est chargée complètement, faites contrôler votre batterie par un spécialiste en cas de chute de la batterie, respectez le mode d’emploi du fabricant. Je tiens également à préciser qu’à New York des batteries ont provoqué plusieurs incendies importants et mortels. Les pompiers de la “Grosse Pomme” ont dès lors lancé une campagne d’information.”