Bâtiment squatté incendié à Ottignies-Louvain-la-Neuve: "Peut-être une erreur de ne pas avoir démoli le bâtiment avant"

Lors du dernier conseil communal, Dominique Bidoul (OLLN 2.0-MR, minorité) a interpellé la bourgmestre, Julie Chantry (Écolo), sur le sujet, le bâtiment, comme la majorité des autres sur la place du Centre, appartenant à la Ville. "Je vous ai interpellé il y a plusieurs mois en vous demandant de sécuriser et d’interdire l’accès à ce bâtiment mais force est de constater qu’il n’y a absolument rien qui a été fait. Il y a toujours un va-et-vient de ces personnes qui squattent le bâtiment et ce qui devait arriver est arrivé. Heureusement, sans dégâts corporels. Je vous demande dès lors de sécuriser les autres bâtiments vides de la Ville, dont celui qui se trouve juste à côté du bâtiment incendié."

La bourgmestre a fait remarquer au conseiller qu’il ne savait pas ce qui avait été réalisé. "Nous avons lancé une procédure en justice pour pouvoir mettre fin à ce squat. Car à partir du moment où les gens sont dedans, on doit passer par une procédure d’expulsion. Mais la décision de justice n’a pas encore été rendue."

Elle a aussi précisé que le gaz et l’électricité avaient bien été coupés.

Quant au bâtiment juste à côté, la bourgmestre doute que des personnes s’y installent illégalement car il présente un taux d’humidité de plus de 100%.

Enfin, Julie Chantry a reconnu qu’avec le service juridique de la Ville, les autorités communales avaient parlé de l’opportunité ou non d’abattre ces bâtiments qui ne sont plus utilisables. "On n’a pas concrétisé en se disant, peut-être à tort, que laisser une zone vide un petit temps aurait fait passer un message bizarre. Le bâtiment qui a brûlé sera démoli. On devra prendre une décision dans les jours à venir concernant celui d’à côté. On se dit aujourd’hui que c’était peut-être une erreur de ne pas avoir été directement jusqu’à la démolition pour éviter ce genre de chose. On apprendra de nos erreurs à l’avenir."

Où en est le projet de revitalisation de la place du Centre ?

De son côté, Bénédicte Kaisin (OLLN 2.0-MR) a voulu savoir où en était le projet de revitalisation de la place du Centre, un sujet dont on parle depuis plus de 10 ans.

La Ville a, petit à petit, racheté les biens de la place - fin octobre 2021, elle a acquis la dernière maison qui lui manquait - pour pouvoir la transformer en un lieu vivant.

Des ateliers participatifs ont eu lieu en mars 2022. Et depuis ? La Ville réfléchit à la suite. N’ayant pas les moyens financiers de se lancer seule dans un tel projet de redynamisation, la Ville a demandé à l’intercommunale Ecetia des conseils sur la procédure à suivre "pour éviter de se retrouver pieds et poings liés avec un promoteur qui aurait des intérêts différents des nôtres", faisait remarquer la bourgmestre lors du conseil communal de février dernier.

Ecetia a fait appel à un bureau spécialisé et ce dernier "doit nous remettre ses conclusions sous peu, a précisé la bourgmestre qui, en février, disait attendre l’analyse pour le mois de mars. Ils ont une proposition. Un devis devrait suivre pour qu’ils gèrent eux-mêmes toute la procédure (élaboration du cahier des charges, lancement de la procédure, attribution, etc.)." Le dossier suit son cours, à son rythme.