Brigade de la Lesse : Wallonie Bruxelles enseignement portera plainte contre la police et se portera partie civile

”La police est victime et innocente”

Car enquête il y a. Et Wallonie-Bruxelles Enseignement a déjà contacté une avocate “qui est en train d’examiner comment on peut se porter partie civile”, plainte sera également déposée dans les prochains jours. Côté police, on assure que, jusqu’à preuve du contraire, “les collègues sont victimes et innocents dans ce dossier”. Quant aux patrouilles plus fréquentes aux abords de l’Athénée, la police “s’efforce de faire son travail sur le terrain, aucune modification au niveau des patrouilles n’a été effectuée”, se défend la zone.

De son côté, l’Athénée Royal du Sippelberg se fait plus timide sur sa communication, et laisse Wallonie-Bruxelles Enseignement annoncer qu’un appui psychologique sera apporté sur place. Dans un courrier envoyé aux parents des élèves, la direction rappelle qu’une équipe psycho-médicosociale est mobilisée et se tient à la disposition des élèves. Une psychologue, une infirmière et une assistante sociale sont sur place. Et la direction d’inviter les parents “à être particulièrement attentifs à tout comportement qui pourrait traduire un mal-être de votre enfant.” Enfin, un contact a eu lieu avec la Direction du contrôle interne de la Police qui a confirmé qu’elle prenait en charge ce dossier.