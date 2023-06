Chaumont-Gistoux : une nouvelle liste indépendante de tout parti pour les élections communales 2024

Créer une nouvelle liste, donc, "avec une ambition claire: permettre à chacun de vivre harmonieusement dans notre belle commune grâce à la gestion éclairée et volontaire d’une équipe soucieuse, avant tout, du bien commun."

"L’ambition est grande", ajoutent-ils, l’objectif étant d’ "atteindre le meilleur équilibre" entre sang neuf et expérience. Pour l’expérience, "c’est le cas avec deux anciens et un actuel échevin et deux conseillers communaux. Il y a aussi l’expérience de notre territoire et c’est le cas avec trois exploitants agricoles qui maîtrisent les particularités des quelque 80 % de la superficie de notre commune." L’expérience professionnelle n’est pas oubliée avec des entrepreneurs et cadres dynamiques "qui pourront partager leur expertise afin d’en faire profiter la communauté".

Sans oublier l’expérience de personnes engagées dans des causes et activités sociales, des personnes investies dans la commune. "C’est le cas avec quatre personnes membres de la CCATM et désireuses de faire bouger certaines lignes", notamment en matière d’urbanisme, de représentativité de chacun des villages et d’investissement de chacun dans les activités locales.

"Pragmatisme plutôt que dogmatisme"

À ce stade, pas de précipitation, pas de nom encore pour cette nouvelle liste, ni le nom de la personne qui sera tête de liste, cela viendra en son temps.

"Ce qui prime pour l’instant, c’est de constituer une équipe solide. Les valeurs que nous voulons porter sont également déterminantes dans le choix de nos colistiers et sympathisants. Outre les prérequis que nous attendons de chacun tels que disponibilité, compétence, engagement et représentativité, nous tenons à privilégier le pragmatisme plutôt que le dogmatisme, la rigueur plutôt que l’improvisation, l’écoute et le dialogue plutôt que l’autorité et, dans tous les cas, exclure les postures populistes et récupératrices qui sont malheureusement souvent utilisées en politique, même communale."

Pierre Landrain et Patrick Lambert précisent par ailleurs, avec insistance: "Nous n’entendons absolument pas renier le travail important qui a été réalisé par les groupes en place depuis les élections de 2006 mais aujourd’hui beaucoup des nouveaux venus sont motivés à faire mieux à Chaumont-Gistoux. Un point commun pour tous nos candidats: pas d’appartenance à un parti politique traditionnel ou de mise en avant de ceux-ci, fait suffisamment rare pour le signaler, même si chacun a bien sûr ses convictions personnelles. Bref, un exercice compliqué mais passionnant pour une équipe qui veut gagner la confiance de nos citoyens".

Les noms devront donc attendre encore un peu avant d’être officialisés. Le second ancien échevin évoqué par Patrick Lambert et Pierre Landrain serait David Frits qui a œuvré sous la précédente législature. Son bilan pour Chaumont-Gistoux pouvait être souligné avec, en six ans, 62 kilomètres de renouvellement de voirie (sur 178 km de voiries au total), près de 11 kilomètres d’égouttage et collecteurs. De grands projets avaient aussi évolué, notamment celui de l’école de Corroy, et 875 000 € avaient été consacrés à des dispositifs de prévention contre + les inondations.