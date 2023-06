Réforme de la collecte des ordures : Etterbeek ne verbalisera pas ses habitants distraits

En clair, la commune demande à l’agence régionale pour la propreté (ARP) via son ministre de tutelle “un retour à deux zones de collectes distinctes au lieu des six désormais en application. Elle demande également que les voiries régionales soient collectées en nocturne et les voiries communales en journée. Et présente, en fin, son plan d’adaptation, que voici :

”La première zone concernerait l’ensemble des voiries communales qui coïncideraient avec le régime “général”, celui de la zone 1, auxquelles il faudrait ajouter les zones 2, 2bis, 3 et 5. Cela rendrait le système en voirie communale plus lisible et permettrait de généraliser le régime de deux sacs d’ordure ménagère par semaine à l’ensemble du territoire comme cela était convenu initialement.”

La seconde zone concernerait celle des collectes nocturnes. La commune propose de les maintenir “tout en la rendant plus cohérente territorialement en ajoutant à la zone 4 actuelle la rue des Tongres et l’avenue de Tervuren, le square Forte Dei Marmi, la rue Gray et la rue de l’étang. Et “en ajoutant le tronçon de la chaussée de Wavre allant vers Auderghem – à savoir la zone 6 (zone inexistante dans le document d’explication régional) – qui devrait également être soumis au même régime nocturne que le début de la chaussée en aval du boulevard.”

La commune demande également que les horaires de dépôts de sacs en soirée soient étendus.

Du côté de l’ARP, on entend les griefs etterbeekois mais rappelle que le bourgmestre “voit la situation à son échelle locale. Etterbeek n’est pas une île isolée. Elle a six frontières avec d’autres communes, ce qui explique les nombreuses zones d’exception. Nous devons opérationnaliser ces changements sur l’ensemble du territoire régional.” Calculs faits, l’ARP estime que 80 % des Etterbeekois ne sont pas soumis au régime d’exception. Reste la question ultime : l’ARP va-t-elle modifier la collecte sur Etterbeek. Pas de réponse pour l’instant même si cette éventualité semble peu probable. Le risque que d’autres communes s’engouffrent dans la brèche est trop grand.