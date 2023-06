Réforme des collectes : “on ne peut pas dire à nos cuisiniers de tout arrêter pour sortir les poubelles à 18 h au milieu des clients”

©Layam Robert

Contrairement aux particuliers, le marché de la gestion des déchets pour les commerçants est libéralisé. Bruxelles Propreté est un acteur mais d’autres existent. Les commerçants doivent simplement justifier d’un contrat de gestion avec l’un d’eux, une règle qui, pour de nombreux petits commerces, n’est déjà pas respectée.

Le changement des heures de passage pour Selena a bien été acté, mais il y a visiblement une mauvaise transmission de l’information. “Le mercredi on sort après notre shift vers 01h et le lendemain matin il n’y a plus rien. Par contre le dimanche, on fait pareil et le lundi matin c’est toujours sur notre terrasse. Une situation qui dure depuis déjà plusieurs semaines.”

Ailleurs, sur la chaussée de Boondael, la collecte est bien faite. Ce lundi, très peu de sacs traînaient encore après la collecte du dimanche soir. Pourtant en interrogeant d’autres restaurateurs, il y a toujours le même un hic. Pour Benito, du Sogno d’Italia, le problème n’est pas tant l’odeur, “on ferme bien nos poubelles, c’est surtout que c’est vraiment moche pour ceux qui mangent en terrasse. Ça ne donne pas envie.”

Même constat à L’Orchidée Blanche. “Le nombre de passage, c’est bien, mais les heures pas du tout.” Le restaurant a eu aussi quelques problèmes de livraison de sacs avec Bruxelles Propreté : “on n’a pas reçu de sac fuchsia pendant des semaines, donc on a dû utiliser des sacs blancs et on s’est pris une amende…”

Au Seven days, le patron, Garo, constate une amélioration. “Avant on sortait vers minuit, mais le camion passait le lendemain dans l’après-midi. Il y avait des déchets partout, les oiseaux les perçaient, les jeunes shootaient dedans le soir en rentrant. Là, le camion passe plus vite, donc c’est plus propre. Mais avec ces nouvelles heures de sortie entre 18 et 20 heures, on a peur que certains clients ne reviennent plus.”

Adaptation quasi sur mesure

À Bruxelles Propreté, dont dépendent les restaurateurs que nous avons interrogés, on conseille à chacun de se tourner vers son délégué commercial. “Nous continuons d’informer tous nos clients des changements. Certains ne sont plus au courant non plus du type de contrat qu’ils ont. Il faut donc bien vérifier ce pourquoi chacun paye, explique le porte-parole de l’agence. Avec la réforme du tri nous avons dû évidemment revoir nos tournées. Sur nos 15 000 clients, 12 000 ont un contrat pour des sacs (les autres ayant des contrats pour conteneurs), et parmi eux, 5400 sont concernés par les collectes en soirée. Nous avons de bons retours dessus. Beaucoup de commerçants sont contents de voir leur rue débarrassée des sacs quand ils ouvrent le lendemain matin. Nous sommes conscients que pour certains commerces comme l’Horeca, cela peut toutefois poser problème. Ils peuvent prendre contact avec leur délégué commercial pour demander des changements d’horaires. Nous ne pourrons pas effectuer de modification du jour au lendemain parce que nous avons des impératifs opérationnels – le moins de nuisances possibles pour les riverains, la limitation du nombre de kilomètre des collectes… – mais nous essaierons de trouver une solution pour un maximum de cas. Si dans une même rue, beaucoup d’Horeca sont présents, comme ici au Cimetière d’Ixelles, et que nous avons beaucoup de demandes de changement, les adaptations seront plus faciles. Sinon, pour ceux qui ont la place, passer des sacs aux conteneurs peut être une bonne solution puisque les conteneurs sont collectés en matinée et que ce type de contrat coûte moins cher.”