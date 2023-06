Un logement inhabitable et trois personnes légèrement blessées après un incendie à Jette

"Le feu s'est déclaré dans la chambre d'un appartement au premier étage d'un immeuble de cinq étages", a déclaré le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. "À notre arrivée, trois personnes sortaient du bâtiment par la cage d'escalier enfumée. Elles ont été légèrement intoxiquées et ont donc été soignées sur place par un médecin du SMUR. Elles n'ont pas dû être transportées à l'hôpital".

Les habitants ont eu le bon réflexe de fermer la porte de la chambre où le feu a pris, ce qui fait qu'il ne s'est pas propagé au reste de l'appartement. Les dégâts sont néanmoins importants dans la chambre, si bien que le logement est inhabitable actuellement. Quant à la cause de l'incendie, elle est à chercher dans un ordinateur portable qui était posé sur un lit, selon les pompiers.

"Il n'est pas encore déterminé si l'appareil était en charge ou non", a expliqué le porte-parole. "Dans tous les cas, il est déconseillé de placer de tels appareils sur une surface inflammable. De plus, nous déconseillons également aux personnes de sortir par la cage d'escalier si celle-ci est enfumée. S'il n'y a aucun danger immédiat, mieux vaut rester à l'intérieur et signaler sa présence aux pompiers par la fenêtre", a-t-il conseillé.