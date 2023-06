Croquettes, pils, pralines et BD bruxelloises à Mougins pour séduire le sud de la France

Nombreux sont les Français à venir s’installer définitivement à Bruxelles. Mais ils ne rechignent également pas à y passer quelques jours, pour des raisons professionnelles ou à titre récréatif. L’office de tourisme de la Région bruxelloise le sait et organise depuis quelques années des tournées promotionnelles aux six coins de l’Hexagone. Après Lyon et Rennes à l’automne 2021, c’est à Mougins, au nord de Cannes, que se tiendra ce week-end un festival dédié à la gastronomie et à la bande dessinée bruxelloises.