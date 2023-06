Le chantier a pour but de poursuivre le remplacement de l'ancien pont de l'avenue Hector Henneau, devenu dangereux, par deux nouveaux ponts installés l'un à côté de l'autre. Le nouvel ouvrage a la taille d'un demi-terrain de football (100 mètres de long et plus de 27 mètres de large).

Pour assurer la sécurité des usagers de la route et des ouvriers, cette phase impressionnante du chantier nécessitera la fermeture du périphérique et du pont.

Le chantier de remplacement de ce pont avait débuté à la fin du mois d'avril 2021 et devrait se clôturer au mois d'avril 2024.