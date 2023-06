L’expo James Bond du Heysel partira à Prague : “fiers que cette expo que nous avons imaginée et conçue à Bruxelles puisse partir vers d’autres pays”

Stéphane Pisane et Pierre Lalmand, organisteurs de l'expo "Bond in Motion" à Bruxelles ©Bond in Motion

Après Bruxelles, “Bond in Motion” va en effet s’envoler pour Prague. “Nous avons été complètement séduits par l’expo depuis que nous l’avons découverte en janvier à Bruxelles et c’était un rêve de fan de la faire venir chez nous”, a commenté Serge Borenstein, que d’aucuns désignent comme “le” plus grand promoteur immobilier de la capitale tchèque.

Cette exportation a notamment été rendue possible grâce au feu vert accordé par Eon Productions, la société cinématographique qui a réalisé les James Bond et qui possède les pièces authentiques exposées (dont une cinquantaine de véhicules).

”Prague est dans l’ADN de James Bond”

L’exposition se tiendra du 7 décembre à la mi-avril 2024. Le nouveau lieu est tout sauf anodin selon les Belges. “Prague est dans l’ADN de James Bond”, commente Pierre Lalmand. Les scènes cultes de “Casino Royale” ont en effet été tournées non loin de la capitale tchèque, dans un hôtel transformé en lieu de jeu. Un “ticket excursion” sera d’ailleurs mis en vente pour voir les endroits de tournage.

Les fondateurs garderont toutefois un œil sur “leur” concept. “On aura un mois de montage. Ce seront des équipes belges qui vont encadrer les équipes tchèques”, explique Stéphane Pisane. La scénographie en quatre univers (air, mer, terre, feu) sera conservée, ainsi que le bar-concept.

Une dernière soirée

Et ce n’est pas tout… “Prague est une première étape.” Après cette escapade tchèque, les exposants belges visent Vienne où des contacts ont déjà été pris. Et après ? Les regards se portent vers les Pays-Bas, voire le Canada.

Mais avant le grand départ à Prague, une soirée de clôture est prévue au Heysel le 24 juin. Avec une invitée spéciale : la James Bond Girl Maryam d’Abo, connue notamment pour la mythique scène du violoncelle et la folle descente en ski dans “Tuer n’est pas jouer”. Prix de la soirée : 75€, avec open bar, walking-dinner et des prix pour les plus beaux couples déguisés.

Scène du violoncelle dans "Tuer n'est pas jouer". ©Bond in Motion