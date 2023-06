Nicole De Moor et Catherine Moureaux réunies pour une exposition sur le parcours migratoire

Catherine Moureaux et Nicole De Moor réunies pour l'exposition "Benconen on Beldavia". ©Layam Robert

Après s’être fait attribuer une “Access Card”, les deux représentantes politiques ont donc échangé leur casquette avec celle de demandeuse d’asile. Trouver un logement, passer les interrogatoires et les interminables attentes administratives, le tout dans un langage totalement inconnu, celui de la Beldavie, un pays imaginaire, mais où le parcours migratoire n’est pas si éloigné que celui de notre royaume. “L’exposition est très impressionnante, reconnaît la Secrétaire d’État. Cela donne une vue sur la réalité des néoarrivants, qui n’est pas toujours facile.”

La culture pour changer la politique

Derrière l’exposition, le collectif Quizas qui s’est associé à l’ASBL La Rue pour Lire et Écrire. “Le but n’était pas de critiquer, mais de faire un constat. On ne cherche pas le débat politique ici, même s’il est toujours présent dans le fond. Une minute ici représente 24 jours pour les demandeurs d’asile, développent Vincent Vanderbeeken et Damien Delanoë, metteur en scène et scénariste de l’exposition. On voulait montrer le résultat de décennies de politiques migratoires.”

”Les choses culturelles peuvent toujours changer le point de vue de la société, commente Nicole De Moor. Souvent, les débats sont menés par les émotions sur ces thématiques. Ici, l’exposition permet de se baser sur l’expérience.” Et la bourgmestre molenbeekoise de saluer que l’entièreté du parcours est basée sur des rencontres avec des personnes rencontrées lors du parcours migratoire à Bruxelles, et plus particulièrement dans la commune aux moulins.

À propos de débats, les deux édiles se refusent à révéler leurs derniers échanges, notamment sur la question du home Sebrechts. Le désaccord était total, depuis début 2022 entre Catherine Moureaux et le Secrétariat d’État (assumé par Nicole De Moor depuis près d’un an). Pour rappel, la socialiste n’avait pas accepté qu’un centre Fedasil accueillant plus de 400 personnes s’installe sur son territoire, et avait intenté une action en justice contre son interlocutrice du jour. Le Conseil d’État avait finalement donné raison à la commune, et le home Sebrechts devrait être évacué cet été. À moins que “Benconen on Beldavia” ne vienne changer la donne…

L’exposition “Benconen on Beldavia” est à visiter jusqu’à ce dimanche 11 juin à la maison des cultures et de la cohésion sociale de Molenbeek.