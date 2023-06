Pierre Kompany lance sa Fondation PK, axée sur le climat, le vivre ensemble et les liens avec la République Démocratique du Congo

De l'aveu du principal intéressé, l'envie de créer une fondation qui soutient des projets et des initiatives liés à la République démocratique du Congo a pris tout son sens après ses retours en RDC, d'abord à Kinshasa après 35 ans d'exil, et tout récemment à Lubumbashi, après 50 ans.

Pierre Kompany lance sa fondation, la Fondation PK, pour notamment renforcer les liens entre Belgique et Congo. ©DR

Cet organisme mènera son action autour de trois thématiques principales: le climat et les diverses techniques environnementales; les droits humains, en particulier la lutte contre le racisme et la xénophobie; la pratique sportive et les valeurs exemplaires que celle-ci véhicule, chères au père de l'ex-Diable rouge Vincent Kompany.

A ce titre, la Fondation fournira une assistance intellectuelle, technique et financière à la recherche scientifique universitaire et soutiendra différents projets ayant un impact social et culturel tant en Belgique qu'au Congo.

Tourbières du Congo

Plusieurs projets sont dans le pipeline dans ces trois domaines. En partenariat avec la VUB, la Fondation étudiera ainsi la possibilité d'installer un observatoire scientifique sur le climat et l'environnement comprenant notamment des liens avec des procédés de détection à distance et l'usage de données récoltées par satellite relatives aux tourbières situés au Congo ou ailleurs sur le continent africain.

Dans un avenir plus proche, elle soutiendra la possibilité d'inscrire les tourbières du Congo comme patrimoine mondiale de l'Unesco, en raison, dixit PIerre Kompany, de leur importance universelle et de l'enjeu collectif qu'elles représentent.

Plusieurs projets dans le cadre d'un partenariat avec la VUB sont envisagés: l'attribution d'un prix "Fondation Pierre Kompany" permettant à un doctorant d'une université congolaise de venir à Bruxelles et de travailler avec la VUB pendant un temps à définir (1-3-6 mois); un partenariat entre scientifiques du Congo et de la VUB via une plateforme scientifique;...

Pour ce qui a trait en particulier à la question des droits humains et de la lutte contre le racisme, la Fondation encouragera la création d'un prix spécifique qui sera décerné à un étudiant tous les deux ans par un jury qualifié et indépendant. Le travail qui sera promu fera l'objet d'une publication et d'une promotion dans le cadre des échanges universitaires prévus lors d'un séminaire ad hoc au Congo ou ailleurs sur le continent africain.

Ici, la Fondation travaillera davantage en partenariat avec l'Université Saint-Louis.