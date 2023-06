Une Bruxelles tonte interdite avec bâtiments modulaires et service civil climatique: les recommandations de la 1re Assemblée citoyenne pour le climat

Andrée Praet a 74 ans. Elle habite Woluwe-Saint-Pierre. Comme 99 autres Bruxelloises et Bruxellois volontaires parmi les 10.000 tirés au sort, elle a participé à la toute première Assemblée citoyenne pour le climat organisée à Bruxelles. Après 6 séances de réflexions coachées par des experts et plusieurs visites de terrains, les 77 “survivants” du processus participatif ont présenté leurs recommandations au Gouvernement bruxellois ce vendredi 9 juin 2023. Elles s’articulent en 3 axes, divisés en 3 ambitions, dessinant les contours de l’habitat idéal à Bruxelles en 2050.

”Fermez les yeux”

Le 1er axe imagine un “Habiter autrement”. Ambitions : mutualiser les espaces et usages, partager les ressources et assurer la reconversion des bâtiments. Outre la modularité déjà pointée par Andrée, on note quelques idées originales : “mettre fin au cadre juridique qui suit la logique 1 logement = 1 famille pour favoriser l’habitat intergénérationnel”, “mutualiser les espaces scolaires”, “créer des communautés d’énergie”…

Le 2e axe planche sur “la rénovation dans un esprit de justice sociale”. Ses ambitions : “protéger les locataires et petit propriétaires dans la rénovation énergétique”, “accompagner la transformation du secteur du bâtiment”, “inciter aux comportements écoresponsables”. Idées originales : une “prime à la sobriété”, “un service public pour la certification PEB”, “un service civil climatique volontaire”, “créer un équivalent au nutriscore pour les matériaux de construction”.

La première Assemblée citoyenne pour le climat n'a-t-elle pas osé rêver assez loin? C'est le sentiment de certains de ses participants. ©EdA - Julien Rensonnet

guillement Nous sommes en 2050. Les rivières coulent dans la ville. On se baigne dans le canal. Le parc Royal et celui du Cinquantenaire sont devenus des espaces de grande qualité biodiversité.

”Fermez les yeux”, suggère alors Eimar, 30 ans, d’Ixelles, pour introduire le 3e axe consacré à la végétalisation. “Nous sommes en 2050. Les rivières coulent dans la ville. On se baigne dans le canal. Les parcs sont partagés avec les animaux, avec qui l’humain cohabite. Certains espaces verts sont laissés à l’état sauvage. Le parc Royal et celui du Cinquantenaire sont devenus des espaces de grande qualité biodiversité”. Il faut cependant rouvrir les yeux pour se rendre compte qu’on est loin de tout ça.

Et pour définir des objectifs pragmatiques. Dont ces 3 ambitions dans ce que le panel assure être l’axe prioritaire de son travail : “mieux répartir les espaces verts et bleus”, “déminéraliser”, “préserver la biodiversité”. Derrière ces grands principes affleurent quelques idées frappantes : “un espace vert à moins de 15 minutes à pied”, “transformer les arrêts STIB avec 100 % de végétaux pour permettre aux abeilles d’y butiner”, “végétaliser avec des espaces perméables et du béton clair, même pour les routes”, “rouvrir les rivières couvertes”, “arrêter de tondre”…

guillement J'ai des craintes. Celles d'actions ni assez ambitieuses, ni assez rapides. On est extrêmement lents par rapport au problème climatique.

Certaines de ces idées laissent rêveur. Pourtant, un sentiment de trop grand pragmatisme peut être évoqué par les participants. “Parfois, j’aurais souhaité plus d’imagination”, opine Andrée. “J’ai le sentiment qu’on est trop proche de la réalité d’aujourd’hui. Mais 2050, c’est loin, on a du mal à imaginer”. La Sanpétrusienne fait désormais partie du tout nouveau comité de suivi, chargé de garder les autorités compétentes sous pression pour qu’ils implémentent bel et bien ces recommandations à Bruxelles. “J’ai des craintes”, glisse-t-elle en riant jaune. “Celles d’actions ni assez ambitieuses, ni assez rapides. On est extrêmement lents par rapport au problème climatique”. Coco résume : “On espère que les politiques prendront un peu en considération notre point de vue pour aller changer un peu le monde”.

”C’est charpenté”

Alain Maron salue la qualité du texte. ©EdA - Julien Rensonnet

guillement Votre avantage, ce que vous n'avez pas d'intérêt personnel en écrivant ces pistes. Vous n'avez pas d'élections à gagner, de produit à vendre ou de valeur foncière de votre logement à défendre.

Recevant le document, le Ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Écolo) s’engage : “Je vais partager ce rapport avec mes collègues ministres. Dans 3 mois, on organisera un premier retour vers vous pour pointer ce qui est déjà fait ou pas. Le 2e retour aura lieu dans un an. Vous nous obligerez à lever les yeux du guidon”. Et l’écologiste de saluer : “Votre avantage, ce que vous n’avez pas d’intérêt personnel en écrivant ces pistes. Vous n’avez pas d’élections à gagner, de produit à vendre ou de valeur foncière de votre logement à défendre. Vous planchez pour l’intérêt général. Et vous prouvez que des citoyens sont prêts à s’exprimer autrement que par les urnes, avec qualité. C’est charpenté, c’est sérieux, ce texte !”

Premier symbole de la verdurisation totale de Bruxelles voulue par ces 77, tous repartent ce samedi soir un plan de tomate sous le bras. Ben oui : “Favoriser l’agriculture urbaine” fait partie de leur programme.

Une diversité pas si diverse ?

”Le challenge, c’était de dialoguer. Et ça a plutôt bien marché”. Julie Bérard est facilitatrice chez 21 Solutions. C’est elle qui a guidé le panel de 100 citoyens au départ pour aboutir à la rédaction du texte des recommandations. “Tout le monde avait une sensibilité au climat et à l’environnement. Mais tous n’étaient pas des militants écolos, loin de là. Certains ont d’ailleurs signalé qu’ils sont d’un autre bord. Il fallait que les diversités se rencontrent”.

Marlijn De Rijcke et Julie Bérard ont encadré le panel citoyen durant les 6 journées de travail et les visites de terrain. ©EdA - Julien Rensonnet

Certains participants ont regretté que l’assemblée ne reflète pas mieux la diversité bruxelloise. Il était en effet assez manifeste que les classes les plus populaires étaient, si pas absentes des débats, à tout le moins très minoritairement représentées. Il nous revient ainsi que certains ont abandonné en chemin. “Il y avait quand même une diversité de publics”, corrige Merlijn De Rijcke, Secrétaire du processus pour Bruxelles Environnement. “Certains ont fait des études, d’autres pas. Certains travaillent, d’autres sont au chômage…”

guillement Il y a des contradictions. Ils veulent préserver les espaces verts tout en reconnaissant l'importance du logement de qualité pour tout le monde.

Le spécialiste se dit “doublement surpris” par le travail réalisé. “D’abord par la rapidité à élaborer le texte en si peu de temps, et ensuite par sa qualité”. Merlijn De Rijcke souligne aussi leur “contradiction” dans les débats : “ils veulent préserver les espaces verts tout en reconnaissant l’importance du logement de qualité pour tout le monde”. Délicat, comme on le voit sur la Friche Josaphat. Pour l’expert, la proposition d’un “service citoyen pour le climat” est “très intéressante” car elle exprime à quel point les citoyens se sentent démunis et inactifs face au dérèglement climatique.

Le comité de suivi nouvellement va-t-il désormais taper sur les doigts du Gouvernement ? “Les propositions creusent des choses qui existent déjà mais jugées pas assez poussées”, note Julie Bérard. “Par exemple, on suggère d’affiner les catégories sociologiques pour l’attribution des primes de 3 à 10, pour davantage de représentativité. En étant par exemple plus généreux pour les familles monoparentales. L’attention y sera portée”, promet la facilitatrice. Qui termine : “Le moment du vote des recommandations a montré l’importance du collectif. Il fallait dépasser le vécu individuel. Le moi et ma voiture devant mon seuil”.