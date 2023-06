Anna Tuzzato, la jeune femme décédée dans l’incendie à Etterbeek, venait de Vénétie, en Italie

Pour rappel, la jeune femme née en 1994 a été retrouvée inconsciente dans son kot du 2e étage d’une maison totalement en flammes dans la nuit du vendredi 9 au samedi 10 juin 2023 à Etterbeek. Elle dormait et a été intoxiquée par les fumées. Les pompiers de Bruxelles ont tenté de la réanimer mais malheureusement, l’opération s’est avérée infructueuse. “Elle est décédée sur place”, relate le porte-parole des pompiers.

D’après nos confrères transalpins, cette travailleuse italienne vivait en Belgique depuis 2021. Elle a découvert Bruxelles en 2016 en tant qu’étudiante Erasmus à l’ULB, comme elle l’a fait ensuite à Madrid où elle a mené à bien une thèse de doctorat. Multilingue, elle était responsable communication de l’IFOAM, une fédération internationale qui représente les intérêts d’agriculteurs bios.

Ce dimanche soir, on apprend de la RAI que “la famille de la jeune fille, ses parents et ses deux sœurs, ont déjà rejoint la capitale belge”. Les autorités italiennes, dont le Président de la Région Vénétie et le Maire de Fiesso d’Artico, ont honoré la jeune femme sur les réseaux sociaux.