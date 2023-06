L’installation du restaurant le Rabassier dans le parc du Wolvendael, à Uccle, fait l’objet d’une plainte à la tutelle régionale

Le fantôme du théâtre

Suite aux gros cafouillages pour l’installation du Théâtre Le Public dans les locaux de l’ancienne justice de paix, l’opposition décortique chaque dossier de convention. Le conseiller communal Marc Cools (Uccle en avant) remarque alors que le Rabassier annonçait déjà s’installer “près du Wolvendael” en septembre dernier, soit bien avant l’appel à candidature pour le Pavillon. Contacté, le restaurant explique qu’il avait trouvé un autre local proche du parc mais que cela n’avait pas abouti. “Après, nous avons eu vent de l’appel pour le Pavillon et nous avons candidaté comme tout le monde.” Des propos corroborés par l’échevin en charge de l’Urbanisme Jonathan Biermann (MR). “Je n’avais jamais parlé avec eux avant la réunion de présentation des candidatures. J’avais vu qu’ils voulaient s’implanter dans le coin avant mais je n’ai jamais su où exactement.”

Dès la décision prise par le collège, le Rabassier annoncera son arrivée au Pavillon, la veille de la validation final en conseil communal.

Gastronomie familiale

Marc Cools pointe aussi du doigt le dossier de motivation du Rabassier par rapport à d’autres candidats. “On ne voit pas en quoi il est meilleur que ce soit sur l’animation du parc ou sur le concept. Ils ont à peine fourni trois pages.” Lors de l’annonce du vainqueur, le bourgmestre Boris Dilliès (MR) affirmait à SudInfo avoir “demandé que le restaurant crée une formule familiale pour le week-end.” Mais le Rabassier propose un menu à 120 euros alors que d’autres proposaient une carte bien moins chère. “Je ne sais pas vous, mais 120 euros, ça ne rentre pas dans mon budget familial”, remarque Marc Cools. Le conseiller décide alors d’envoyer un courrier à la tutelle régionale. “Selon moi, il y a encore beaucoup de points à éclaircir sur la véritable raison du choix du Rabassier. Il faut au moins une suspension de la procédure le temps de faire la clarté.”

L’échevin défend le choix du collège. “Le restaurant travaillait au Sablon avec le même nombre de couverts et a une expérience solide de plus de 10 ans. C’est un point qui nous a rassurés alors que les faillites se sont enchaînées dans le pavillon.” Ensuite, “une formule 'familiale' en hiver à moins de sens puisque le parc est moins fréquenté. Le restaurant proposera dès le printemps en terrasse des formules lunch beaucoup plus abordables que leur menu en intérieur.” Toutefois, aucune grille de tarifs n’a été présentée pour cette partie terrasse estivale. Reste à voir ce qui est considéré comme “abordable.” Le Rabassier n’a pas souhaité communiquer sur ce point.

”Complaisance ou négligence”

Marc Cools est suivi dans son courrier par son homologue Défi, Emmanuel De Bock qui pointe un autre problème du dossier. “Le Rabassier est en faillite or, dans le cahier des charges de la commune pour la mise en concurrence, il fallait présenter une attestation de non-faillite. Tout est au nom du Rabassier dans la candidature.” Tout sauf la santé financière. C’est une autre entreprise – “Trait d’union”, traiteur -, avec le même chef aux cuisines, qui prend en charge le volet financier de la convention. Autrement dit, la candidature a été portée grâce à l’image de marque du Rabassier, sauf pour l’aspect financier.

L’échevin n’était pas au courant de cette situation. “En effet, on aurait pu vérifier et ça remet un peu en question l’argument de la solidité financière. Mais pas celui de l’expérience. Je ne pense pas que cette information aurait changé la décision du collège.” Pour Emmanuel de Bock c’est “clairement de la complaisance ou de la négligence de la commune.”

Le restaurant n’avait pas encore fixé de date d’ouverture officielle puisque quelques aménagements sont nécessaires dans le pavillon : “on espère ouvrir fin août.”