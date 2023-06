Des arbres abattus sans permis ni autorisation sur le site classé de la ferme du Meylemeersch : Citydev cherche le responsable

Le projet est au point mort pour le moment : “on en est au stade de l’occupation temporaire,” précise Citydev, propriétaire du terrain. Il n’empêche que l’abattage d’arbres est interdit entre 1er avril et le 15 août en raison de la période de nidification. Quelques dérogations à cette règle sont prévues notamment lorsque l’arbre pose des problèmes de sécurité. Cependant, les abattages doivent se faire dans le cadre d’un permis et aucun permis n’a été délivré dans ce cadre.

La commune n’était pas non plus informée de ces travaux. Bruxelles Environnement, en charge du contrôle de cette règle, s’est rendue sur place mardi. “Des abattages et des élagages ont bien été réalisés sans permis d’urbanisme. Nous avons alerté Urban qui délivre les permis (car le site est classé). Nous allons dresser un procès-verbal pour des infractions à l’ordonnance nature. Le contrevenant risque une amende de 50 à 62 500 euros,” explique l’agence régionale.

De son côté, Citydev a pris acte de l’information mais cherche encore les raisons de cet incident. “Nous regardons encore si nous avons ordonné des travaux non conformes ou si c’est notre sous-traitant qui a mal fait.”

Difficile d’estimer le nombre d’arbres abattus puisque le site ne leur est pas accessible. Selon l’ASBL Vogelzang : “Tout a été directement réduit en copeaux. On sait juste qu’il y avait des arbres assez gros, de 70 à 80 cm de diamètre mais aussi des arbustes et des buissons.”