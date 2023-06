Grève des professeurs à l’école Saint-Michel de Jette: "Une situation très tendue et psychologiquement éprouvante" (PHOTOS)

Parmi les reproches, les professeurs dénoncent notamment un “climat social altéré et une perte de confiance vis-à-vis de la ligne hiérarchique”, “un management autoritaire de la direction et des pressions exercées sur certains membres du personnel”, et la “non-prise en compte (et même dénégation) des écrits des membres du personnel qui ont pris la peine de s’adresser personnellement au Pouvoir organisateur pour dénoncer les attitudes et comportements de la direction”.

Même son de cloche du côté des parents. Il ressort que l’ambiance se détériore au sein de l’école et qu’eux-mêmes éprouvent des difficultés à entrer en contact avec la direction. Le père d’un élève raconte notamment qu’il ressent “de l’indifférence voire du manque de respect” lors des rares échanges avec le pouvoir organisateur : “Nous avons l’impression de ne pas avoir voix au chapitre et en ce sens nous soutenons totalement les professeurs qui vivent ça au quotidien”, souligne notre interlocuteur.

Par leur action, les représentants des travailleurs espèrent obtenir “une réunion constructive avec la direction”, précise Marie-Claire Pirenne, la secrétaire permanente Setca BHV en charge du secteur de l'enseignement.

Sollicité par l’agence Belga, le président du pouvoir organisateur, Bernard De Roover, assure vouloir trouver une solution “avant la fin du mois”. Selon lui, la direction fait face à une “grosse résistance au changement”. Une enquête interne est par ailleurs en cours sur les risques psycho-sociaux.

Les parents des élèves avaient été prévenus de l’arrêt de travail. Sa prolongation éventuelle n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour, selon le SETca.