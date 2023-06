Le plan d’aménagement Maximilien-Vergote est lancé : 25 % de logements publics, un nouveau parc, et une enquête publique à venir

La rive droite au nord ouest du pentagone va connaître quelques changements. C’est en tout cas la volonté du gouvernement bruxellois. Il vient d’adopter la première version du plan d’aménagement directeur (PAD) Maximilien-Vergote. Ce plan doit donner les grandes orientations et les futures règles régissant le développement du quartier. Parmi elles, on trouve notamment la création d’un “parc métropolitain permettant de lier différents espaces ouverts et formes bâties.” Ce parc comprendra le parc actuel Maximilien mais aussi de nouveaux espaces dont 2 000 m² sur l’îlot de l’actuel Hôtel Président. Pas seulement une simple étendue de vert pour développement de la biodiversité, ce site proposera des infrastructures récréatives éducatives sportives et des espaces de rencontres. Le parc Max-sur-Senne, qui accueillera aussi la remise à ciel ouvert de la Senne souterraine sera la colonne vertébrale du futur quartier.