Saga molenbeekoise de la nomination recalée de la secrétaire communale : Sylvie Lahy attaque la commune au Conseil d’État

Petits rétroactes. Le 26 décembre, un vote a eu lieu en faveur de la nomination de Sylvie Lahy comme secrétaire communale, le plus haut poste de l’administration locale. Un vote finalement cassé par le ministre des Pouvoirs locaux Clerfayt (Défi) pour des raisons procédurales de mixité présentiel-distanciel. Un second vote a dès lors eu lieu fin avril dernier et, là, coup de théâtre : une majorité d’élus molenbeekois ont voté contre la nomination de Lahy.

Mais pour la candidate déboutée, ce vote s’avère illégal, nous explique son avocat Marc Uyttendaele. “Le défaut de motivation rend la décision irrégulière”, indique le ténor du barreau. En cas d’annulation par la plus haute juridiction du pays, la procédure communale devra être recommencée.

Une candidate “traînée dans la boue” par El Khannouss

L’autre procédure au civil vise, pour rappel, le conseiller d’opposition Ahmed El Khannouss, accusé d’”avoir traîné dans la boue” la candidate. “Cette personne n’arrête pas de hurler au clientélisme comme si la proposition de désignation était le résultat de manipulations et d’influences”, dénonce l’avocat. “Or, un concours a été organisé en bonne et due forme avec des fonctionnaires communaux et régionaux.”

En substance, il est reproché à l’ancien échevin humaniste d’avoir “politisé” un processus administratif. Sylvie Lahy a pour mémoire occupé le poste de cheffe de cabinet de feu Philippe Moureaux, ancien mayeur socialiste, et travaille actuellement pour l’actuelle bourgmestre Catherine Moureaux. Une situation que le conseiller a brandie dans les médias et sur les réseaux sociaux pour juger illégitime la nomination, évoquant “clientélisme, népotisme et mauvaise gouvernance.” Des accusations réfutées par la candidate via son avocat, pour qui Sylvie Lahy n’est en rien une “personnalité politique” et s’inscrit dans une procédure administrative régulière.

Contactée, la bourgmestre Catherine Moureaux (PS) nous informe ne pas avoir été mise au courant de la nouvelle plainte de la candidate déboutée. Actuellement, le dossier est en “statu quo”. “C’est extrêmement difficile pour la haute administration de travailler avec ce degré de pression. On est en train de panser les plaies.” Aucune décision du collège n’a encore été prise pour relancer d’éventuelles procédures de nomination.