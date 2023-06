Voici EverSide : un projet de 177 logements dans les bureaux de la Commission européenne

422 habitants pourraient bien débarquer d'ici 2028 pour remplacer les fonctionnaires européens. Le long du boulevard Léopold III et de l’avenue du Pentathlon à Evere, des bureaux loués par la Commission européenne seront vides d’ici fin 2024. La Commission entend recentrer ses troupes autour du quartier européen. Le bâtiment ainsi délaissé, enregistré au numéro 12 de la rue de Genève, a été construit fin des années 80 début 90. Il est aujourd’hui obsolète en termes d’équipements et de performances énergétiques. Le bâtiment a donc été vendu par Cofinimmo, l’ancien propriétaire. C’est Matexi qui en a reçu les droits et qui compte bien le transformer pour y implanter 177 logements. Le promoteur compte conserver la structure actuelle mais surtout l’étendre en y ajoutant des extensions le long des façades. Les façades actuelles seront donc démolies. Cela permettra également de refaire l’isolation, selon la note explicative du projet.