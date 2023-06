Conflit canin au parc de Woluwe : Bruxelles Environnement dessine les espaces “chiens en liberté”, les maîtres se sentent floués

Les propriétaires de chiens qui arpentent le parc de façon régulière ne l’entendent pas de cette oreille. Selon eux, le passage pour un chien qui n’est pas en laisse est actuellement autorisé entre les deux vallons, de même que sur les chemins qui les bordent. Plus dans les plans de Bruxelles Environnement. Autrement dit : “on nous retire de l’espace,” dénonce Gwendoline, une riveraine. “Les plans sont mensongers. Il y a déjà des bornes, certes peu visibles, mais elles délimitent une zone de tolérance bien plus large que celle proposée par Bruxelles Environnement. De plus, un gardien m’a dit : “attention d’ici quelque temps vous aurez l’obligation de mettre une laisse à votre chien ici”. C’est bien la preuve qu’il y a un changement entre la zone actuelle et la zone programmée.”

Le gestionnaire du parc Bruxelles Environnement nie en bloc : “c’est simplement que des maîtres ont pris des libertés au cours du temps et débordent des zones autorisées mais nous ne changeons pas les limites officielles. La commune était aussi demandeuse de clarification. Nous avons eu de nombreuses plaintes. Il y a un sentiment d’insécurité chez d’autres usagers du parc par rapport aux chiens en liberté.” La note qui accompagne le permit cite quelques incidents, notamment avec un jeune scout, un cheval ou des cyclistes mais n’affiche pas de chiffres précis sur le nombre de plaintes. “Il y a aussi des plaintes informelles auprès des gardiens, c’est difficile à quantifier,” note l’agence.

La place du chien en ville

Ce manque d’objectivation interroge Jonathan de Patoul (Défi), conseiller communal à Woluwe-Saint-Pierre. “Sur quoi se base-t-on pour ces plans ? Ce week-end au parc, il y avait des personnes qui venaient de Saint-Josse pour laisser courir leur chien. Si des parcs comme celui de Woluwe sont fréquentés par les maîtres, c’est aussi parce qu’il a peu d’offres de ce genre ailleurs. Il faut une réflexion plus globale sur la place du chien dans la ville tout en permettant aux maîtres de se former, de bien éduquer leur chien mais aussi de ne pas en adopter un sans avoir été sensibilisé à toutes les implications.”

Pour le conseiller, également vétérinaire, le plan de Bruxelles Environnement passe à côté de certains points : “de fait, il y a une zone plus large et tolérée que celle que veut imposer l’agence. On ne supprime pas les vélos parce qu’il y a des accidents avec des cyclistes. Alors pourquoi limiter aussi les chiens ? Les limites proposées par Bruxelles Environnement manquent aussi d’un aspect pratique. En hiver par exemple, les vallons sont moins praticables. Retirer les chemins qui les entourent des zones de liberté pose des soucis d’accessibilité. Et si des personnes ne sont pas à l’aise avec des chiens en liberté, le parc est assez grand pour éviter la zone.”

L’échevine en charge des Espaces verts Caroline Lhoir (Ecolo) confirme que la commune était “demandeuse de clarté sur la situation. Le parc est hyperfréquenté il faut que les informations soient bien lisibles pour que chaque usager y trouve son compte. Nous sommes en train d’analyser le dossier. À première vue, il n’y a pas de réduction des zones de liberté officielle. Il faut maintenant voir si ces zones sont pertinentes. L’enquête publique en cours est l’occasion pour toutes les parties prenantes d’entendre les arguments des autres et des ajustements pourraient avoir lieu dans la mesure du possible. Il y a aussi des contraintes en termes de biodiversité dans ce parc classé Natura 2000.”