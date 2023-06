Les arbres de la place de la Liberté menacés : la Commission Royale des Monuments et Sites exige de les abattre pour... restaurer les perspectives

”Selon la CRMS, le maintien des arbres en l’état est incompatible avec la valorisation patrimoniale de la scénographie de la place classée”, écrit-elle dans son avis du 26 avril 2023. “La CRMS propose de procéder à un abattage des arbres existants et de revoir le plan de plantations pour renouer avec la typologie originelle de la place. […] Des arbres de première grandeur sont à éviter et les sujets devront être plantés en nombre plus réduit. Les façades de la place, comprises dans le classement, pourraient ainsi être mises en valeur”.

Dans le quartier, c’est un peu la stupeur. D’autant que la Ville ne mentionnait aucune intention d’abattre ces noyers du Caucase. “Ces arbres du centre de la place forment une canopée protectrice très appréciée par les habitants et les visiteurs, notamment ceux qui viennent se reposer aux terrasses”, glisse le Comité Notre-Dame-aux-Neiges dans un courrier très argumenté adressé au Collège, en vue de la Commission de concertation de ce 13 juin 2023. “Il faut préciser que les noyers du Caucase (Pterocarya fraxinifolia) perdent leurs feuillent en automne et en hiver. Par conséquent, pendant la moitié de l’année, les détails des façades néoclassiques de la place sont bien visibles. Le reste du temps, ces arbres apportent un indispensable toit de fraîcheur et créent un microclimat frais dans l’environnement du centre-ville qui se caractérise par des phénomènes d’îlot de chaleur urbain”.

Les membres du comité de quartier ne sont pas tendres avec la CRMS. “Nous pensons que la CRMS n’a pas suffisamment évolué et intégré les conséquences du changement climatique”, écrivent-ils. “Certes, le quartier Notre-Dame-aux-Neiges, sa place de la Liberté et les quatre rues qui la rejoignent, ont été conçues dans l’esprit néoclassique et minéral de la fin du XIXe siècle. Mais quoiqu’en pense la majorité des membres de la CRMS, le quartier a intégré les hautes tiges depuis 40 ans au moins. Comme le dit très bien la note explicative appuyant la demande de permis, 'le patrimoine arboré fait partie de son identité' aux yeux des habitants, des commerçants et des visiteurs. La place avec ses arbres est aussi fréquentée par des personnes âgées ou par des personnes logeant sous les toits qui cherchent la fraîcheur en été”.

Marie-Anne Swartenbroeckx, qui représente le quartier Notre-Dame-aux-Neige, élargit le débat : “nous pensons qu’au-delà de l’enjeu pour notre quartier, il y a là un débat de société : faut-il, dans le cadre du changement climatique, continuer à privilégier l’état original et minéral de certaines places publiques au détriment des arbres qui offrent une protection contre les îlots de chaleur urbains ?”

Une pétition est lancée pour contrecarrer l'abattage. Ans Persoons, échevine de l’Urbanisme à la Ville de Bruxelles (Vooruit), nous a confirmé à l'issue de la commission de concertation qu'elle ira en recours contre l’avis de la CRMS au Gouvernement bruxellois.