Les millions d’euros qui échappent aux communes bruxelloises, c’est fini : une nouvelle taxe sur les antennes GSM va entrer en vigueur

En janvier, la Dernière Heure faisait un état des lieux sur ce point noir pour les finances communales bruxelloises. Depuis parfois plus de 20 ans, des taxes sur les antennes GSM ne sont pas perçues. La cause ? Les règlements taxes, propres à chaque commune, n’étaient pas toujours bien ficelés, ce qui permettait aux opérateurs de contester la taxe devant la justice. Certaines communes se retrouvent donc avec des procédures à rallonge, et donc des frais d’avocat sur parfois 20 ans, et par la même occasion, des taxes non perçues. Pour certaines entités, le manque à gagner s’élève à plus de 10 millions d’euros.