”Nous maintenons le cap en étant en boni de plus de deux millions d’euros. Nous arrivons à atteindre cet objectif malgré la pandémie, la crise énergétique, l’inflation, etc. Grâce à une hausse des recettes de l’ordre de 1,5 million, liée notamment à l’augmentation de la taxe sur les surfaces de bureau et une meilleure maîtrise des dépenses. Ceci nous permet de maintenir notre politique de soutien aux ménages puisqu’aucune nouvelle taxe n’impacte les habitants”, se félicite Emir Kir, qui n’a évidemment pas manqué de communiquer la bonne nouvelle.