Un incendie se déclare dans une maison de repos à Jette

Quelques résidents ont été examinés sur place par un médecin, a encore précisé le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. “Nous avons reçu un appel vers 19h40 pour un incendie avec un important dégagement de fumée”, a expliqué le porte-parole. “Une fois sur place, il est apparu qu’il s’agissait d’un incendie sur un balcon, dont la fumée pénétrait dans deux chambres. Le feu a été rapidement maîtrisé mais deux chambres sont inhabitables.”

Incendie dans une maison de repos à Jette. ©DR

Deux occupants ont été intoxiqués par la fumée et emmenés à l’hôpital, deux autres ont reçu des soins sur place. Les résidents des deux chambres qui ne sont plus habitables seront relogés ailleurs dans l’établissement. La cause de l’incendie n’a pas encore été déterminée.