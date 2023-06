”Il s’agit d’un feu de terrasse avec propagation vers le bardage de la façade”, indique le porte-parole des pompiers. Aucun blessé n’est à déplorer, et aucune cause n’est encore identifiée. “L’école peut fonctionner normalement”, notent les hommes du feu, qui sont intervenus vers 6h20 avec un véhicule de commandement, trois autopompes, deux auto-échelles, un véhicule de désincarcération, un véhicule de décontamination, accompagnés du Smur et d’une ambulance.

©Siamu

©Siamu