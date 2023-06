"Zakani est l'ancien responsable de l'organisation estudiantine Basij (SBO)", dénonce la députée Darya Safai (N-VA). "Le SBO a été sanctionné le 22 mai 2023 par l'Union européenne pour des violations graves aux droits de l'homme. Comment est-il possible que le patron d'une telle organisation puisse obtenir un visa pour la Belgique et venir à Bruxelles?", s'insurge-t-elle.

Malgré la libération récente d'Olivier Vandecasteele et d'autres Européens, l'Iran retient toujours plusieurs étrangers dans ses prisons, comme notamment le professeur d'origine irano-suédoise Ahmadreza Djalali, lié à la VUB.

M. Zakani était invité dans la capitale à l'initiative de Metropolis, un réseau international de villes qui y organisait son congrès mondial en collaboration avec l'OCDE et Eurocities. M. Zakani exerce d'ailleurs actuellement la coprésidence de Metropolis, avec ses homologues de Berlin et de Guangzhou (Chine).

Interpellé sur cette présence dans la capitale belge, le secrétaire d'État bruxellois Pascal Smet, en charge des Relations européennes et internationales, rappelle que l'accès au territoire est une compétence du Fédéral et que l'octroi d'un visa relève de l'Office des étrangers et du ministère des Affaires étrangères.

"Le Brussels Urban Summit est une grande conférence avec plus de 2.600 participants inscrits en provenance de 600 villes du monde entier", précise le porte-parole de M. Smet. "Téhéran est membre de ce réseau mondial et a été invité à ce titre".

"Bruxelles est une capitale diplomatique. Ce n'est pas parce que certaines personnes sont présentes qu'on est pour autant d'accord avec elles. La concertation reste le cœur de la diplomatie", dit-on encore auprès du cabinet Smet.