Le Cook & Book de Wolubilis entre en procédure de réorganisation judiciaire : “On veut repartir sur de nouvelles bases”

”Des loyers indexés de 10 % par la commune”

À ce cocktail explosif, il a fallu ajouter la forte indexation des salaires des 35 équivalents temps plein travaillant chez Cook & Book et un “enlisement des négociations” avec la commune de Woluwe Saint-Lambert, le propriétaire du bâtiment de la librairie-restaurant, quant aux loyers à payer. “Alors que la commune nous soutenait au début du Covid, elle a changé d’attitude lors du deuxième confinement, précise Mme Drion. Aujourd’hui nos loyers et précomptes immobiliers ont été indexés de plus de 10 % alors même qu’on est en pleine crise. On est en décalage avec les instances communales. Notre envie est de reconstruire de bons rapports, d’urgemment rétablir la communication avec le bourgmestre”.

À lire aussi

Près d’un million d’euros de dettes

Bref, face à ce sombre tableau, la direction a décidé de rentrer en procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) ce mercredi. “On n’entame pas cette procédure en envisageant la faillite, précise Déborah Drion. Au contraire, on veut relancer l’activité”. Entre les dettes à l’ONSS (près de 400 000 euros, hors majoration et intérêts), aux différents fournisseurs et à la commune de Woluwe Saint-Lambert (290 000 euros), Cook & Book doit près de 1 million d’euros, hors compte courant de ses actionnaires à ses différents créanciers. “L’idée est de fédérer derrière nous tout le monde : notre personnel – au courant de la situation et qui est extraordinaire – nos clients, nos fournisseurs, nos actionnaires, la commune qui est notre bailleur, pour relancer la machine. On a envie d’aboutir à un assainissement du passif : on va mettre tous nos créanciers autour de la table, leur expliquer notre plan de relance, et puis leur proposer un plan d’abattement de nos dettes. On espère vraiment une issue positive de cette PRJ, même s’il y a bien sûr une part d’incertitudes quand on entame ce genre de procédures.”.

Pas de licenciement : “Au contraire, on recrute”

La direction de Cook&Book Wolubilis veut aussi jouer “carte sur table”. “Les dernières rumeurs relayées par la presse nous ont fait très mal, insiste Déborah Drion. Beaucoup de nos clients pensaient que nous étions fermés. Le secret est le pire : cela inquiète nos clients, nos équipes, nos fournisseurs, …” Si la fondatrice n’entend pas remettre en cause le concept même de l’enseigne (”amener par le ventre les gens dans une librairie”) créé il y a 17 ans en compagnie de Cédric Legein, elle envisage de nouvelles stratégies pour contrer deux phénomènes nuisibles à Cook & Book ; le télétravail et l’e-commerce. “Depuis le 15 mai, nous avons une nouvelle directrice opérationnelle qui se donne à 100 % pour ce plan de relance. On veut augmenter notre chiffre d’affaires, proposer davantage d’activités, notamment pour les enfants, développer et renforcer nos partenariats tout en contrôlant et en réduisant les coûts”. Une réduction des coûts qui ne passera pas par des licenciements, assure la CEO. “Au contraire, on est plutôt dans une phase de recrutement pour assurer cette relance. Mais c’est compliqué aujourd’hui de trouver du personnel Horeca”.

Le Cook & Book d’Uccle en meilleure santé financière

Déborah Drion croit dur comme fer à une issue favorable de cette PRJ. “On veut repartir sur de nouvelles bases, se réinventer. On a un lieu exceptionnel, plébiscité par la presse internationale et il faut le maintenir. Les librairies sont profondément malmenées aujourd’hui et ce serait une catastrophe si ces bastions culturels devraient disparaître. Il faut les préserver”. Actionnaires principaux du Cook&Book Woluwe, via leur société Dreamfood, Déborah Drion et Cédric Legein n’entendent pas ouvrir le capital à d’autres acteurs pour le moment.

Notons que l’autre Cook & Book, celui de Fort Jaco, dans la commune d’Uccle, connaît une situation bien plus apaisée financièrement. L’établissement, qui se trouve dans un immeuble appartenant à Hubert Bonnet, a eu un peu plus de souplesse concernant le loyer en période Covid. Son contrat d’énergie est également plus gérable. “L’établissement est plus petit, avec des charges et coûts qui sont différents, précise Déborah Drion. Ce qui se passe à Woluwe n’a pas d’impact sur ce qui se passe à Uccle”, conclut-elle.