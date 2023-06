Procès des attentats à Bruxelles : l'État a été "meurtri dans sa chair et dans ses valeurs", explique Me Ciccarone

"Réaliser les premières constatations, prendre en charge les blessés, gérer la menace... voilà ce qui a été demandé aux agents de l'État dans le chaos qui régnait. C'est bien loin de ce qu'on s'imagine quand on s'engage", a poursuivi Me Ciccarone. "Ces agents, ils ont laissé une partie d'eux à l'aéroport et dans le métro. Ils étaient préparés ? Mais préparés à quoi ? À récupérer des morceaux de corps ? À l'odeur ? Au silence ? 27 heures de travail pour certains, une éternité et de la culpabilité de ne pouvoir aider tout le monde. Ce travail pour lequel ils s'étaient engagés les a brisés."

S'attaquant par avance à quelques arguments de la défense, la femme de loi a qualifié de "surréalisme à la belge" la volonté de certains avocats de la défense de faire jouer le droit de la guerre pour disculper leurs clients. "Vous étiez en guerre en 2016 ?", a-t-elle interrogé le jury. "Non, la Belgique n'était pas en guerre, pas plus en 2016 qu'en 2014 (année des premiers départs en Syrie, NDLR)".

"Un procès c'est un puzzle, quand on force pour faire rentrer une pièce, ça se voit", a encore illustré Me Ciccarone. "Si votre puzzle représente l'Atomium mais qu'il manque quelques pièces, comme c'est toujours le cas dans un procès, ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas voir de quoi il s'agit."

En désignant les accusés, la pénaliste a ensuite assuré que le risque d'être reconnu coupable pouvait transformer "des lions en lapins"."Si on les écoute, on a que des agneaux dans ce box, mais n'oubliez pas qu'ils ont tous une chose en commun : la fourberie."

Enfin, la pénaliste a rappelé les souffrances et le traumatisme engendrés par les attaques sur les victimes. "On ne s'en remet jamais. Pour eux, pour les héros du 22 mars, pour les familles, pour l'État, justice doit être rendue. Pas par vengeance, mais avec bon sens", a-t-elle conclu.