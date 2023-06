Saint-Gilles : la place Marie Janson sera inaugurée le 1er juillet après 20 mois de chantier : “ce sera un vrai contrepoids du Parvis”

Les travaux avaient commencé fin octobre 2021 et ont été retardés de quelque mois à cause de problèmes de stabilité : le réaménagement de la place Marie Jason s’achève. Elle sera officiellement inaugurée ce 1er juillet. Les quelque 4.8 millions d’euros engagés pour sa transformation auront permis d’installer trois kiosques (un pour des parkings vélos et des toilettes publiques, un pour des animations et un qui sert de podium pour à côté des terrains de sport.) Les infrastructures sportives ont aussi été améliorées. Le terrain a été refait. Un espace de musculation en extérieur et un demi-terrain de basket pour du trois contre trois ont été ajoutés.