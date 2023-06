Un homme disparaît à la gare de Bruxelles-Midi ce mardi : la police lance un avis de recherche

"Florian est autiste. Il mesure 1m98 et est de corpulence très mince. Il a les cheveux bruns, un bouc et une barbe naissante. Au moment de sa disparition, il portait un bermuda en jeans bleu, un T-shirt orange clair et des sandales brunes. Il est en possession d’un sac bandoulière bleu." Les personnes ayant des informations sont appelées à prendre contact avec les autorités.