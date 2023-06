Ecolo attaque Meta en justice pour une page Facebook supprimée sans explication : "On a tout perdu, nos followers et nos archives"

Pour toute réponse, Catherine Morenville a reçu ceci de la part de Meta : “J’ai interpellé notre équipe sur le fait que vous ne pouviez pas faire appel via la page car elle était supprimée, cela n’a malheureusement pas abouti et on nous a confirmé qu’il n’était pas possible d’agir en interne. J’aurais aimé pouvoir vous aider plus.”

Page Facebook Ecolo Saint-Gilles. ©DR

”Meta refuse de nous expliquer pourquoi la page a été supprimée.” La page Facebook Ecolo-Groen 1060 comptait environ 1500 followers. La locale saint-gilloise a évidemment créé une nouvelle page Facebook. Mais celle-ci a de nouveau été supprimée quelques heures plus tard. L’administratrice de ce nouveau groupe Facebook a reçu les explications d’usage. À savoir : “votre page a été supprimée car elle ne respectait pas les standards de la communauté.” Ecolo-Groen en a donc créé une nouvelle – la troisième – qui n’a pas été supprimée.

guillement ”Cette suppression arbitraire de notre page Facebook par Meta est un exemple inquiétant du pouvoir de limitation de l’expression politique par les réseaux sociaux”

Néanmoins, “cette suppression arbitraire est un exemple inquiétant du pouvoir de limitation de l’expression politique par les réseaux sociaux, et de la dépendance des partis démocratiques vis-à-vis de ces réseaux, devenus presque indispensables pour défendre nos idées. On se souvient par exemple du compte Twitter de Jean-Marc Nollet, hacké sans aucun dialogue possible avec le service de plainte de Twitter”, rappelle encore la locale Ecolo-Groen de Saint-Gilles.

L’affaire est remontée jusqu’au siège du parti. Qui, c’est une première pour Ecolo, va attaquer Meta en référé dans le but de récupérer, le plus rapidement possible, l’accès et le contenu de la page FB originelle de la section Ecolo-Groen saint-gilloise. “Il s’agit d’une action en référé avant une action en justice vu l’urgence”, détaille Catherine Morenville.

“Cette action est justifiée par la nécessité pour un parti politique local de pouvoir aisément communiquer vers les citoyens, par l’approche des prochaines élections, faisant en sorte que les différents partis politiques entrent en précampagne et par la discrimination (dont fait l’objet Ecolo, NdlR) à l’égard des autres partis locaux qui peuvent toujours communiquer via Facebook.”