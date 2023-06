Ecolo-Groen Schaerbeek avec Vincent Vanhalewyn et Farida Tahar en tête de liste en 2024 : "il faudra une majorité plus grande qu'aujourd'hui"

L'actuelle échevine Sihame Haddioui vise la Chambre et sa collègue Adelheid Byttebier ne figureront plus en haut de la liste. Place à Farida Tahar, députée bruxelloise et militante active dans l'associatif en seconde position, derrière Vincent Vanhalewyn, candidat-bourgmestre. Le député néerlandophone Arnaud Verstraete viendra compléter le trio de tête. Derrière eux, des noms comme Marie Gervais, Ange-Raïssa Uzanziga, Mamadou Bah ou Guillaume Defossé sont cités.

Un contexte de tension

Ces derniers mois, le contexte politique n'a cessé de se tendre dans la Cité des Ânes, notamment lors des conseils communaux où quelques dizaines de citoyens sont venus exprimer leur mécontentement sur les dossiers de mobilité et de stationnement. Avec des invectives parfois très rudes envers les Verts. Une émotion que le trio écologiste dit comprendre : "c'est d'ailleurs pourquoi on a relancé le processus de participation (sur Good Move notamment, ndlr), sans pour autant entretenir un agenda caché". Et de vouloir faire perdurer ce processus pendant et après la campagne.

Vanhalewyn, Tahar et Verstraete soutiennent que "l'écologie politique, par la justice sociale et climatique" est la réponse aux besoins des Schaerbeekois. Des réponses qu'il faudra apporter à l'aide d'une majorité, ce qui a souvent manqué lors des derniers conseils. "Les enjeux sont si grands qu'il faudra une majorité plus grande qu'aujourd'hui", reconnaît le candidat-bourgmestre, Vincent Vanhalewyn.

Au passage, on apprend que Catherine Morenville tirera la liste verte saint-gilloise avec Francesco Iammarino, et la démission, dans la même commune, de l'échevin Jos Raymenants pour un poste au sein de Bruxelles Propreté.