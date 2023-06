"Honteux" : Après le maire de Téhéran, une politique russe a aussi été invitée à Bruxelles, toujours par Pascal Smet

L’Iranien, ancien chef de l’Organisation des étudiants Basij (SBO), organisation sanctionnée par l’Union européenne, a été reçu à l’hôtel de Ville de Bruxelles par Philippe Close (PS), bourgmestre de Bruxelles, et a même pris la parole. C’est Pascal Smet, Secrétaire d’État bruxellois chargé des Relations européennes et internationales, qui est à l’origine de l’invitation. Le Visa a ensuite été délivré par les Affaires étrangères.

Cette invitation pose question, quelques semaines à peine après la libération récente d’Olivier Vandecasteele et alors que d’autres Européens sont toujours détenus dans les prisons iraniennes, comme notamment le professeur d’origine irano-suédoise Ahmadreza Djalali, lié à la VUB.

La Libre apprend ce mercredi que deux personnalités de nationalité russe se sont également rendues cette semaine à Bruxelles, à l’occasion du sommet.

Deux Russes invités à Bruxelles

Il s’agit de la vice-maire de la ville russe de Kazan, Eugénia Lodvigova, et du Secrétaire général de UCLG Eurasia.

”Kazan est membre du réseau Metropolis. Vice-Maire, cela équivaut en quelques sortes à une échevine en Belgique. Quand à la deuxième personne de nationalité russe, il ne s’agit pas d'une personnalité politique, mais du Secrétaire général d’UCLG, une organisation reliée aux Nations Unies”, précise le porte-parole de Pascal Smet.

guillement CGLU et Metropolis étant des organismes mondiaux inspirés par les Nations unies, nous avons en tant que hôte délibérément choisi d'appuyer les invitations formelles adressées aux membres de ces deux réseaux"

Pascal Smet, qui nous avait pourtant assuré lundi que les Russes étaient exclus du sommet bruxellois, assume l’invitation de ces personnalités. “CGLU et Metropolis étant des organismes mondiaux inspirés par les Nations unies, nous avons en tant qu’hôte délibérément choisi d’appuyer les invitations formelles adressées aux membres de ces deux réseaux”, reprend le porte-parole de Pascal Smet, qui, comme dans le cas du maire de Téhéran, pointe la responsabilité de Hadja Lahbib, ministre des Affaires étrangères. Il se défend en outre d'avoir appuyé spécifiquement la demande de ces personnalités russes, alors que cela avait été clairement le cas pour le visa octroyé au maire de Téhéran.

“L’analyse, l’évaluation et la décision même des demandes de visa, permettant aux invités de se rendre effectivement en Belgique, sont une compétence fédérale et sont soumises à une procédure de visa qui relève de la compétence de l’Office des étrangers et du ministère des Affaires étrangères qui via le poste diplomatique sur place signifie le refus, ou délivre l’autorisation d’octroi du visa. La procédure habituelle d’organisation des conférences ou sommets internationales a été respectée en ce sens”, reprend le cabinet de Pascal Smet.

Selon nos informations, aucun visa n'a toutefois été délivré par l'ambassade de Belgique à Moscou.

La clarté devra être faite sur l'autorité qui a effectué les démarches permettant à ces personnes d'avoir accès au territoire belge. Le flou, pour l'heure, règne sur la question et les différentes autorités se renvoient la balle.

"Complètement incompétent. Honteux"

"A Bruxelles, capitale de l'Europe et de l'OTAN, les terroristes iraniens et russes sont les bienvenus", a réagi Theo Francken, député N-VA, suite à la publication de l'article de La Libre."Outre un terroriste et islamiste iranien, le socialiste bruxellois Smet a également invité quelques Russes. Ils pourraient démarrer une usine de drones. Complètement incompétent. Honteux", a-t-il également tweeté.

"En plus du maire de Téhéran et malgré la guerre en Ukraine, Boutcha, les sanctions envers la Russie...Pascal Smet invite une officielle russe à Bruxelles. Tout ça validé par Hadja Lhabib. C'est indécent et ces deux ministres doivent répondre de leur actes", a quant à lui commenté Christophe De Beukelaer (Les Engagés), député bruxellois.

Sophie Rohonyi (Défi), députée fédérale, a elle aussi dénoncé la présence de ces personnalités russes à Bruxelles. "Quelle hypocrisie de condamner les exactions commises par l’Iran sur sa population et par la Russie sur les Ukrainiens, pour ensuite inviter et accueillir en grande pompe les plus précieux soutiens de ces régimes! Nous devons soutenir les victimes, pas accueillir leurs bourreaux!", a-t-elle tweeté.

Cette présence interpelle, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La liste des villes et États ayant participé au Brussels Urban Summit comprend également une ville ukrainienne (Lviv) tandis que le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a pris la parole en video conférence lors de l'ouverture du sommet.

Quelque 2 000 représentants de 600 villes du monde entier ont rejoint Bruxelles pour assister ces prochains jours à trois conférences, censées profiler le futur des villes et réfléchir à des solutions aux enjeux urbains, sont au programme.