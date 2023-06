Les Engagés demandent la suspension de l’échevine bruxelloise Lydia Mutyebele (PS) : elle a accordé un subside à une ASBL domiciliée… chez elle !

Les Engagés ont demandé jeudi la suspension de l’échevine socialiste du Logement de la Ville de Bruxelles Mydia Mutyebele et un audit pour faire la lumière sur les conditions d’octroi des subsides que celle-ci à accordés à une ASBL domiciliée à son adresse jusqu’en 2021 et gérée par des membres de sa famille. Ces informations ont été livrées jeudi par la Capitale qui précise par ailleurs que l’échevine demanderait que ses noms et prénoms soient repris sur les communications des ASBL subsidiées par la Ville.