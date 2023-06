Un gratte-ciel de 28 étages à l’américaine pour l’entrée de Bruxelles, avenue Charles Quint ©D.R;

Le projet comprend aussi 199 places de stationnement pour voiture et motos et 488 emplacements vélo. Le bâtiment est notamment inspiré du Flatiron Building de New York, immeuble rendu célèbre par son étroitesse.

Les rez-de-chaussée et premier étage accueilleront trois commerces sur une surface de 1.510m² (1 magasin de détail et 2 grandes surfaces spécialisées) et un équipement d’intérêt collectif ou de service public sur 1.038m².

Pour le Bourgmestre Christian Lamouline (Les Engagés), ce projet est une véritable opportunité. “Cela va amener 500 nouveaux habitants. Entre un chancre urbain ou ce projet il n’y a pas photo, je préfère ce projet. Sur le concept de tour, surtout de cette hauteur, ce n’est pas envisageable sur 98 % du territoire de la commune, mais ici, avec les bureaux Volvo ou la tour l’Oréal, elle s’intégrera bien. De plus ce projet aura un rôle de repère, de porte pour l’entrée de Bruxelles. J’ai aussi obtenu qu’une entrée pour le parking se fasse via l’avenue Charles Quint (mais pas de sortie pour ne pas bloquer le trafic). Comme ça, on ne renvoie pas tous les futurs habitants sur l’avenue de Zellik.”

Concernant la future affectation de l’équipement collectif, le Bourgmestre n’a pas encore d’information. Le promoteur avait pensé à une crèche mais l’étude pour le projet a montré qu’il y en avait déjà pas mal dans le quartier.

L’enquête publique vient de s’achever pour ce projet qui passera en commission de concertation pour recueillir les avis de la commune et de la région le 29 juin. Ce n’est pas la première fois que les promoteurs passeront devant cette commission. Une précédente version du projet avait déjà été proposée avec une tour plus trapue et des petits blocs plus haut.