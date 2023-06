Un oiseau “exceptionnel” observé à Bruxelles : Vincent Legrand nous raconte sa rencontre avec le gypaète barbu, fameux casseur d’os des Alpes (photos)

Inestimable expérience pour Vincent Legrand. Ce samedi 10 juin 2023, le photographe animalier a débusqué un oiseau rarissime dans le ciel belge : le gypaète barbu. Plus fort : la rencontre s’est faite à Bruxelles, non loin de la tour de refroidissement du bord de canal, à la frontière entre Anderlecht, Forest et Ruisbroek.

Au décollage ce samedi 10 juin, le gypaète barbu a été harcelé par les corneilles. ©Vincent Legrand - legrandwild

Les gypaètes barbus sont les plus grands rapaces d'Europe.

Là où on doit s’étonner, c’est que le rapace originaire d’Asie centrale et du Moyen Orient, n’est présent en Europe que dans les Alpes, les Pyrénées, le Massif Central et la Crète. “C’est une espèce méditerranéenne qui n’est pas censée voler chez nous. On ne doit avoir que 2 ou 3 occurrences d’oiseaux différents, au max”, acquiesce le photographe bruxellois, traqueur de raretés depuis 30 ans. Qui s’avoue d’autant plus surpris que le charognard observé à Forest n’était pas bagué. “L’Europe a entrepris un gros push de réintroduction de l’espèce dans les Alpes. Issus de captivité, ces oiseaux s’appareillent aux individus sauvages. Génétiquement, ils peuvent être désorientés et quitter les montagnes”. Ce sont ces gypaètes réintroduits, déjà rares, que les amateurs croisent généralement sous nos latitudes. “Mais ici, c’est un individu sauvage”, appuie Vincent Legrand. “Car il ne porte pas de bague ni de peinture marquant ses plumes”.

Nécrophage

Le gypaète barbu est un nécrophage. “Il se situe tout au bout de la chaîne alimentaire”, développe le passionné. “En montagne, quand un grand prédateur, un ours, un loup, un lynx, tue une proie, il s’en nourrit et arrivent ensuite les charognards comme les vautours, les corbeaux, les renards. Puis les mouches. Et ce n’est que quand il ne reste que les os que le gypaète intervient”. Ce grand vautour aux plumes du cou de feu se nourrit alors des tendons, ligaments, des os et de leur moelle. Il est connu pour sa technique unique : lorsque les os sont trop gros, il les lâche sur la roche depuis le ciel pour les briser et ingurgiter de plus petits morceaux. “Ses sucs gastriques assurent alors la digestion”.

Le gypaète barbu, immense rapace de la famille des vautours, est plus habitué aux alpages qu'aux zonings industriels bruxellois. ©Vincent Legrand - legrandwild

Lorsqu'il arrive sur une carcasse, le gypaète barbu est généralement le dernier: il se nourrit des os et de la moelle. ©Vincent Legrand - legrandwild

Là aussi, Vincent Legrand s’étonne. “En Belgique, il est interdit de laisser une carcasse d’animal à l’air libre, pour éviter la propagation des maladies. Or, les rares gypaètes barbus observés dans le Benelux parviennent à se nourrir”. Il en tient pour preuve une femelle malencontreusement tuée par un train aux Pays-Bas il y a un mois. “Depuis deux ans, des gypaètes sont observés chaque année sur la réserve naturelle De Hoge Veluwe. Tous sont issus de réintroduction. L’oiseau pris par un train a été autopsié. Il avait des pattes de chevreuil dans l’estomac. Il était en pleine forme, preuve qu’il arrive à se nourrir”. Une gageure pour ce mastodonte des airs, jusqu’à 3 mètres d’envergure et pesant 5 à 7 kg. “Il se déplace comme les grands rapaces ou grands voiliers, cigognes et pélicans. Le matin, il décolle en battant des ailes ce qui lui pompe beaucoup d’énergie. Ensuite il s’économise : il se laisse porter par un courant ascendant chaud puis plane jusqu’au suivant, comme un ressort. À Forest, il a déjà dû beaucoup dépenser en luttant contre les corneilles. Puis il a survolé le parc à containers et a disparu en direction de Bruxelles”.

Si vous vous promeniez dans le Pajottenland ce samedi 10 juin, vous l’avez peut-être vu passer au-dessus de vos têtes.

Le climat déréglé ouvre de nouvelles routes

Le gypaète barbu de Forest n’est pas le seul oiseau inhabituel observé dans nos cieux ces dernières semaines. L’association Natuurpunt parle même d’un “tsunami d’oiseaux méridionaux”. Parmi lesquels 24 vautours fauves, des petits aigles et même un aigle impérial.

Pour Vincent Legrand, il s’agit “clairement” d’un phénomène dû au climat anormalement chaud. “Ça se ressent encore plus dans d’autres régions d’Europe”, témoigne ce voyageur infatigable. “J’ai pu observer l’alque à cou blanc à Huelva, en Espagne. Il s’agit d’une espèce du Pacifique nord, proche du pingouin. Elle est spécifique de la mer de Béring, entre Alaska et Russie ! La seule raison de sa présence si au sud dans l’Atlantique, c’est l’ouverture des glaces : elles fondent et les animaux passent via les eaux. C’est le cas aussi des cétacés comme les baleines à bosses qui, du Pacifique, se retrouvent dans les eaux de Norvège”.

Selon le photographe animalier bruxellois, qui a croisé l’orque, le loup, le lynx ou le morse, ce sont des infos “effarantes”.