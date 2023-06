La célèbre brasserie Le Chapeau Blanc a trouvé repreneur : 16 amis dont 12 Anderlechtois ! “Quelque chose d’abordable où les familles peuvent venir”

16 amis reprennent la brasserie du Chapeau Blanc à Anderlecht ©D.R.

La joyeuse bande d’entrepreneurs a décidé de racheter le fonds de commerce. “Un pari un peu fou, d’autant qu’aucun d’entre eux n’a de connaissance dans la restauration, mais pas question de laisser disparaître le lieu, ou de le voir se transformer en snack,” explique l’ancienne journaliste Camie Tys qui gère la communication. Parmi le groupe, 12 sont Anderlechtois et certains sont des anciens clients de la brasserie.

”Brasserie ouverte sur le quartier”

Côté carte, difficile d’avoir les futurs menus : “on cherche un gérant actuellement. On fera le menu avec lui et le chef évidemment mais on a déjà quelques grandes lignes : on veut quelque chose d’abordable où les familles peuvent venir. Une partie de la carte sera végétarienne et on veut vraiment travailler avec des producteurs locaux. Il y en a énormément sur Anderlecht.” À l’étage, une salle pourra aussi servir pour des évènements culturels ou associatifs. Ce sera “un lieu où boire une bonne bière locale ou un café en terrasse ou sur les banquettes pour faire durer l’apéro ou la soirée.”

Pas de rabais sur l’ambiance

En parlant des banquettes, ces dernières seront conservées de même que le bar, “on veut garder l’âme de l’endroit, même si beaucoup de décorations type art nouveau sont en fait du faux vieux. On donnera toute de même un coup de neuf et nous avons des travaux de mise aux normes à faire.”

La fine équipe espère pouvoir ouvrir en octobre 2023. Reste à voir si les prédictions de l’ancien gérant se révéleront vraies : “Ça prendra du temps avant de rouvrir s’il y a un repreneur. Mais il sera assis sur une mine d’or. Le quartier est en pleine expansion,” nous confiait ce dernier il y a quelques mois. En tout cas la rue Wayez est finie. La bande ne s’installera pas avec un trottoir en travaux, et le Chapeau Blanc, déjà centenaire depuis 1990, est reparti pour une énième vie.